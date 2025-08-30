¿Qué significa morderse las uñas según la psicología?

La onicofagia es el acto de comerse o morderse las uñas, un hábito que, aunque en muchas personas puede causar vergüenza o repulsión, es mucho más común de lo que te puedes imaginar.

Aunque es más común en niños y adolescentes, en ocasiones algunos adultos suelen presentar esta manía que no solo puede causar daños en las uñas, sino también en los dedos, boca y dientes.

Si bien no hay una explicación clara del por qué surge este hábito, muchos psicólogos suelen atribuirlo a situaciones como el estrés o el aburrimiento.

Esta práctica puede comenzar desde una edad temprana y extenderse toda la vida, ya que es un método que el cuerpo aprende para liberar tensiones.

El nerviosismo, la inseguridad y la ansiedad pueden desencadenar este comportamiento, debido a que esta conducta es meramente una respuesta emocional a las situaciones que estemos enfrentando. Incluso el aburrimiento puede ser la causa de morderse las uñas como una forma de ocupar las manos y la mente.

No obstante, este tipo de comportamientos puede tener efectos graves en la salud, como infecciones, problemas bucodentales y más.

Morderse las uñas no solo perjudica la estética de nuestras manos, sino que puede desencadenar un sinfín de problemas un tanto más graves, como desgaste del esmalte dental, daños en las encías, problemas en la mandíbula y problemas en la mordida.

Además, bacterias y parásitos de las uñas pueden causar problemas gastrointestinales como gastroenteritis o gastritis, o infecciones orales como gingivitis o aftas.

¿Cómo dejar de morderse las uñas?

Usa esmaltes amargos: Existen esmaltes diseñados para disuadir el hábito.

Reduce el estrés: Practica técnicas de relajación como meditación y yoga.

Mantén las uñas cortas: Esto reduce la tentación y la posibilidad de morderse.

Ocupa tus manos: Ten algo cerca con qué entretenerte.

Identifica los desencadenantes: Reconoce las situaciones que te impulsan a morderte las uñas.

