Conoce el remedio para eliminar la retención de líquidos

La medicina natural ofrece remedios para tratar los malestares cotidianos, aunque no debe dejarse de lado el acompañamiento médico. En este sentido, existe uno para lo relacionado con la retención de líquidos. Aquí toda la información al respecto:

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos señala que la retención de líquidos se conoce como edema y es un problema que generalmente se da en personas mayores de edad .

Entre las causas más comunes enumeran:

Sobrepeso

Coágulo de sangre en la pierna

Edad avanzada

Infección en las piernas

Insuficiencia venosa

Diente de león para cuidar las piernas

Desde la Fundación Española del Corazón ponen el foco en la alimentación para enfrentar este problema de salud. Sus expertos afirman que una dieta baja en sodio ayuda a retener menos agua y por ese motivo recomienda consumir alimentos naturales, en vez de procesados. Además, algo que ayuda al respecto es mantener las piernas elevadas, evitar estar sentado durante periodos de tiempo muy largos y practicar ejercicio físico de manera regular.

Más allá de estas recomendaciones, existe un remedio casero para reactivar la circulación de las piernas y eliminar la retención de líquidos . El tip proviene de la medicina tradicional o alternativa y pone el foco en el diente de león, una especie vegetal que se destaca por su contenido de taraxina un principio activo que ofrece un efecto laxante y diurético .

La "Revista de Investigación Científica y Tecnológica Alpha Centauri" destaca las propiedades del diente de león, ya que ayuda a reducir la retención de líquidos y estimular el funcionamiento de la vesícula biliar y el hígado . Esta especie aporta a la salud otros compuestos como inulina y taninos, completando así sus propiedades antibacterianas, antioxidantes y antifúngicas , según remarca un informe de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador.

Infusión de diente de león

Para preparar esta infusión debes hervir una taza de agua y agregarle una cucharada de hojas secas de diente de león, unas hojas de menta y una rodaja de jengibre. Tras dejar reposar por unos 10 minutos, debes colar la preparación y listo.

