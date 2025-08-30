¿Por qué un amigo o familiar no ayuda a una persona a salir de la depresión?

Padecer depresión no es un asunto sin importancia. Se trata de una enfermedad que puede ocasionar grandes estragos en quien lo padece. Estos datos son importantes para comprender su dimensión.

La depresión es un problema serio de salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que el 3.8% de la población mundial padece depresión, es decir, aproximadamente 280 millones de personas viven con este trastorno . Mientras que en México, 3.6 millones de personas adultas padecen depresión; de ellas, uno por ciento son casos severos , revela un estudio realizado en 2021 por los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP) de la Secretaría de Salud.

Además, la OMS subrayó que la depresión puede padecerla cualquiera y recordó que no es una señal de debilidad, sino una enfermedad que puede ser tratada . También, difundió información al respecto para saber si una persona padece de este trastorno, cómo identificarlo, qué hacer para resolverlo y qué se puede hacer para ayudar a alguien que la padece.

¿Cómo saber si padeces depresión?

La tristeza persiste

Pérdida de interés en actividades que regularmente se disfrutaban

Dificultad para llevar las tareas diarias

Pérdida de energía

Cambios en el apetito

Dormir más o menos de lo normal

Ansiedad

Dificultad para concentrarse

Pensamientos de autolesión o suicidio

Si tú padeces de presión, la OMS recomienda:

Habla con alguien de confianza sobre cómo te sientes

Busca ayuda profesional

Trata de mantener tus actividades que normalmente disfrutas

Permanece en contacto con amigos y familiares

Mantén tus hábitos de sueño y alimentación

Concéntrate en lo positivo

Buscar ayuda profesional para tratar la depresión

El psicoterapeuta Gestalt Sergio Iván Vázquez aseveró que "la depresión es un estado que sume a la persona en un círculo vicioso de pensamientos autodestructivos que, aunque parecen lógicos, pueden no concordar con la realidad y el terapeuta sirve para dar una nueva perspectiva a la experiencia".

El especialista dijo que existe una creencia acerca de que un amigo o familiar puede ayudar a una persona a salir de la depresión, pero no es así , tienen limitaciones importantes que afectan la colaboración, a pesar de la disposición y la buena fe para hacerlo "porque el vínculo emocional nubla el acompañamiento que un familiar puede dar ; es como si el familiar o el amigo dijera: 'solo quiero que resuelvas esto' y como no lo ha resuelto él mismo, más la carga emocional de la relación, pierde objetividad".

Agregó que el psicoterapeuta, por su parte, hace un acompañamiento profesional con base en sus conocimientos sobre psicología y, además, porque él mismo a través de su proceso se conoce a sí mismo y con esta herramienta es capaz de empatizar con el consultante y buscar, desde ahí, sus opciones para salir adelante.

¿Cómo ayuda la Terapia Gestalt? Se le cuestionó. "Por medio del reconocimiento y la distinción de lo que sí está pasando, es decir, de la realidad y las fantasías. Esto ayuda a generar conciencia y a retomar la responsabilidad sobre la vida propia", finalizó.

Con información del Gobierno de México y del Gobierno de la Ciudad de México

