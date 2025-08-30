Siempre se nos ha enseñado que el agua es importante para la vida, ya que muchas funciones vitales del cuerpo dependen de ella para funcionar de manera correcta . Se calcula que alrededor de dos terceras partes del cuerpo humano están compuestas de agua, y de acuerdo con National Geographic, este recurso esencial participa en procesos como la regulación de la temperatura corporal, el transporte de nutrientes, la hidratación de las células y la eliminación de toxinas a través de la orina y el sudor.

La farmacéutica estadounidense Merck, citada por NatGeo, señala que la falta de agua impacta de forma inmediata el funcionamiento del organismo. Cuando el cuerpo comienza a deshidratarse, el agua almacenada en las células pasa al torrente sanguíneo para mantener el volumen de sangre y la presión arterial. Sin embargo, este proceso no es sostenible: conforme avanza la deshidratación, los tejidos se resecan, las células se encogen y pierden su capacidad de trabajar de manera adecuada. En los casos más graves, la falta de agua puede conducir a la muerte.

Ahora bien, la gran pregunta es: ¿cuánto tiempo se puede vivir sin tomar agua? La respuesta no es exacta, ya que depende de cada persona y de factores como la edad, la salud, el nivel de actividad física y las condiciones ambientales. No obstante, National Geographic explica que, mientras un ser humano puede sobrevivir varias semanas sin alimentos, sin agua, el cuerpo solo resiste alrededor de dos a cuatro días. La cantidad de masa muscular también influye, pues los músculos contienen un mayor porcentaje de agua que la grasa; por ello, quienes tienen más masa muscular cuentan con una reserva ligeramente mayor.

Además de la pregunta sobre la supervivencia, surge otra igual de importante: ¿cuánta agua se debe beber al día? Según la Mayo Clinic, nuestro cuerpo pierde líquidos constantemente a través de la respiración, la transpiración, la orina y las deposiciones. Para mantener el equilibrio hídrico, es necesario reponer esa pérdida con la ingesta de bebidas y alimentos ricos en agua. De acuerdo con las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, la ingesta diaria adecuada de líquidos es de 3.7 litros para los hombres y 2.7 litros para las mujeres adultas. Es importante destacar que aproximadamente un 20% del agua que consumimos proviene de los alimentos, especialmente frutas y verduras, mientras que el resto llega a través de las bebidas.

Aunque el cuerpo humano puede adaptarse durante semanas sin alimento, el agua es indispensable y su ausencia prolongada puede resultar letal en pocos días. Por ello, mantenerse hidratado no solo ayuda a que el cuerpo funcione correctamente, sino que marca la diferencia entre la vida y la muerte.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF