Siempre se nos ha enseñado que el agua es importante para la vida, ya que muchas funciones vitales del cuerpo dependen de ella para funcionar de manera correcta. Se calcula que alrededor de dos terceras partes del cuerpo humano están compuestas de agua, y de acuerdo con National Geographic, este recurso esencial participa en procesos como la regulación de la temperatura corporal, el transporte de nutrientes, la hidratación de las células y la eliminación de toxinas a través de la orina y el sudor.La farmacéutica estadounidense Merck, citada por NatGeo, señala que la falta de agua impacta de forma inmediata el funcionamiento del organismo. Cuando el cuerpo comienza a deshidratarse, el agua almacenada en las células pasa al torrente sanguíneo para mantener el volumen de sangre y la presión arterial. Sin embargo, este proceso no es sostenible: conforme avanza la deshidratación, los tejidos se resecan, las células se encogen y pierden su capacidad de trabajar de manera adecuada. En los casos más graves, la falta de agua puede conducir a la muerte.Ahora bien, la gran pregunta es: ¿cuánto tiempo se puede vivir sin tomar agua? La respuesta no es exacta, ya que depende de cada persona y de factores como la edad, la salud, el nivel de actividad física y las condiciones ambientales. No obstante, National Geographic explica que, mientras un ser humano puede sobrevivir varias semanas sin alimentos, sin agua, el cuerpo solo resiste alrededor de dos a cuatro días. La cantidad de masa muscular también influye, pues los músculos contienen un mayor porcentaje de agua que la grasa; por ello, quienes tienen más masa muscular cuentan con una reserva ligeramente mayor.Además de la pregunta sobre la supervivencia, surge otra igual de importante: ¿cuánta agua se debe beber al día? Según la Mayo Clinic, nuestro cuerpo pierde líquidos constantemente a través de la respiración, la transpiración, la orina y las deposiciones. Para mantener el equilibrio hídrico, es necesario reponer esa pérdida con la ingesta de bebidas y alimentos ricos en agua. De acuerdo con las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, la ingesta diaria adecuada de líquidos es de 3.7 litros para los hombres y 2.7 litros para las mujeres adultas. Es importante destacar que aproximadamente un 20% del agua que consumimos proviene de los alimentos, especialmente frutas y verduras, mientras que el resto llega a través de las bebidas.Aunque el cuerpo humano puede adaptarse durante semanas sin alimento, el agua es indispensable y su ausencia prolongada puede resultar letal en pocos días. Por ello, mantenerse hidratado no solo ayuda a que el cuerpo funcione correctamente, sino que marca la diferencia entre la vida y la muerte.