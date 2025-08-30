¿Cómo se siente un ataque de ansiedad?

La salud mental de una persona es importante y su quebranto puede ser una experiencia terrible, por ejemplo, cuando un episodio de crisis de ansiedad sucede. Una crisis de ansiedad es un episodio repentino de angustia intensa que puede generar una variedad de síntomas físicos y mentales. Este tipo de reacción no representa un riesgo vital directo, pero sí tiene consecuencias importantes en la calidad de vida de quienes la experimentan.Durante un ataque de ansiedad, el cuerpo entra en un estado de alerta que incluye aumento del ritmo cardíaco, respiración rápida, temblores y sudoración. Estos efectos pueden presentarse sin una causa externa aparente y suelen venir acompañados por pensamientos catastróficos, sensación de pérdida de control o miedo intenso.De acuerdo con Mayo Clinic, los síntomas más comunes en personas que atraviesan una crisis de ansiedad incluyen:Cabe recalcar que, estos signos pueden confundirse con otros padecimientos, por lo que la evaluación clínica es fundamental para establecer un diagnóstico correcto.Aunque no existe un método infalible para prevenir los trastornos de ansiedad, existen estrategias que pueden ayudar a reducir su impacto y frecuencia. Según la misma fuente, estas son algunas recomendaciones:También se recomienda establecer canales de comunicación abiertos con profesionales de salud mental, como psicólogos o psiquiatras, quienes pueden orientar un tratamiento adecuado, según el perfil de cada persona.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA