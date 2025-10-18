¿Qué relación tiene el dolor de huesos con el cáncer de próstata?

El cáncer de próstata es un mal que afecta a un sector importante de la población y es importante conocer todo al respecto para saber cómo afrontarlo.

Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomiendan a la población masculina que acuda a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) a partir de los 45 años de edad, a fin de realizar pruebas diagnósticas para detectar en forma oportuna del cáncer de próstata, ya que en la mayoría de los casos no produce síntomas o estos ocurren cuando la enfermedad está en etapa avanzada .

El director general del IMSS, Zoé Robledo, destacó a pesar de que este cáncer no es prevenible, su diagnóstico temprano a través de la detección ayuda en las posibilidades de sobrevida.

Dijo que si bien la enfermedad es poco común que afecte a los hombres menores de 40 años, la probabilidad va aumentando conforme la edad avanza; seis de cada 10 casos se detectan en hombres mayores de 65 años .

El titular del Seguro Social invitó a varones entre 45 a 74 años a que se realicen una detección integral del cáncer de próstata por lo menos una vez al año.

Por su parte, el doctor Samuel Rivera Rivera, titular de la División de Atención Oncológica en Adultos de la Coordinación de Atención Oncológica, detalló que entre los principales síntomas en una etapa temprana está la necesidad de orinar varias veces al día, o incluso por la noche; sangrado al miccionar o molestia durante el acto sexual .

Señaló que cuando la enfermedad es más avanzada, se puede manifestar con dolor en los huesos e incluso alteraciones neurológicas que llevan a la persona a dejar de caminar por compresión de la médula espinal.

Dijo que en el caso de las personas que tienen familiares en primer grado (padre, hermanos) que desarrollaron cáncer de próstata, así como personas afrodescendientes, deben acudir a revisión con el médico familiar a partir de los 40 años, ya que el riesgo de desarrollar cáncer de próstata puede ser hasta 11 veces mayor.

El doctor Rivera indicó que el IMSS los principales elementos para la detección oportuna son: el antígeno prostático (una prueba de sangre), que se complementa con el tacto rectal; indicó que es necesario realizar ambas pruebas para mayor certeza del diagnóstico.

“El médico explora la próstata a través del recto, esto da elementos para revisar si la próstata está afectada y orienta el diagnóstico de un cáncer en ese órgano; es una medida sencilla que dura unos cuántos segundos y ayuda a una detección temprana, a fin de que sea tratado con el mayor éxito”, enfatizó

Señaló que en forma adicional, es posible realizar ultrasonido en la próstata y de ser necesario, toma de muestras de tejido (biopsia) para un diagnóstico preciso y en caso necesario iniciar tratamiento que puede ser desde vigilancia, bajo prescripción médica, tratamiento hormonal y radioterapia o cirugía u otros tratamientos dirigidos, dependiendo de la etapa de la enfermedad.

Con información del IMSS

OA