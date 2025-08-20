¿Es normal tener hormigueo en manos o pies?

El hormigueo frecuente en manos o pies, también conocido como parestesia, es una sensación anormal que puede describirse como cosquilleo, entumecimiento o "alfileres y agujas". Aunque ocasionalmente puede ser inofensivo y estar relacionado con posturas prolongadas que comprimen los nervios, su persistencia o frecuencia podría indicar un problema de salud subyacente.El hormigueo ocasional suele desaparecer al cambiar de posición o mover la extremidad afectada. Sin embargo, si ocurre con frecuencia o sin causa aparente, podría estar relacionado con condiciones como:Es recomendable acudir a un profesional de la salud si:Aunque el hormigueo ocasional no suele ser motivo de preocupación, su recurrencia podría ser una señal de alerta. Escuchar al cuerpo y buscar atención médica temprana puede ayudar a prevenir complicaciones mayores.SV