Para muchos, Alexa ya forma parte esencial del hogar. Este asistente de voz va más allá de encender luces o recordar tareas: también incorpora herramientas diseñadas para mejorar el bienestar de sus usuarios.

Una de estas funciones poco conocidas es el “modo ASMR” o “modo susurro” , ideal para quienes buscan un momento de calma en medio de una jornada estresante.

¿Qué es el ASMR?

ASMR, por sus siglas en inglés, significa Autonomous Sensory Meridian Response (Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma). Es una experiencia tanto física como mental que suele generar relajación profunda a través de sonidos suaves, susurros o movimientos lentos.

Las personas que disfrutan del ASMR describen sensaciones como un cosquilleo agradable en la cabeza o el cuello, reducción del ritmo cardiaco y una sensación general de tranquilidad. Algunos incluso reportan beneficios frente al estrés, la ansiedad, el insomnio o ciertos dolores crónicos.

Este fenómeno ha ganado gran popularidad en internet, especialmente gracias a creadores de contenido que lo usan como herramienta para inducir estados de calma.

¿Cómo activar el modo ASMR en Alexa?

Activar esta función es muy simple: solo tienes que decir “Alexa, modo susurro” , y automáticamente el asistente responderá con un tono más bajo, como si te hablara al oído, generando un ambiente más relajado.

Otra opción es simplemente hablarle a Alexa en voz baja . El sistema detectará que le estás susurrando y responderá de la misma manera. Así, puedes mantener una conversación más tranquila o pedirle que te cuente una historia con ese tono suave y relajante.

Aunque esta función no sustituye la atención médica ni tiene fines terapéuticos, puede ser una manera sencilla de crear un entorno de paz en casa. Sin duda, una muestra más de que Alexa no solo organiza tu día, también puede ayudarte a terminarlo con serenidad.

Con información de SUN.

EE