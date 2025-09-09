Durante el mes patrio, es tradición utilizar pirotecnia para celebrar el Día de la Independencia de México , con eventos en las plazas donde se reúne la gente a dar el grito, y disfrutar del show de castillos pirotécnicos y fuegos artificiales.

No obstante, el uso de pirotecnia puede ser altamente peligroso; según Juan Antonio Ugalde Vitelly, del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” (HGMEL), los fuegos artificiales y pirotecnia incrementan hasta un 35% los accidentes como quemaduras en niños, niñas y adolescentes.

“Durante las fiestas patrias, niñas y niños están particularmente expuestos al uso de cohetes y fuegos artificiales, que pueden causar quemaduras de diferentes tipos y grados cuando no cuentan con supervisión adecuada”, dijo Ugalde Vitelly.

Por ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de la mano de Protección Civil, informan cómo tratar las lesiones por el uso indebido de pirotecnia.

¿Qué hacer en caso de quemaduras causadas por pirotecnia?

En caso de presentar una quemadura hecha por algún producto fabricado con pólvora, como fuegos artificiales, se recomienda hacer lo siguiente:

Alejar a la persona afectada del objeto que le provocó la quemadura.

del objeto que le provocó la quemadura. Quitar la ropa si está pegada a la piel , o si la quemadura es muy grande.

, o si la quemadura es muy grande. Lavar la zona herida con agua tibia y jabón neutro durante 20 minutos.

Contrario a lo que se cree, el agua fría profundiza la quemadura. En su lugar, el agua tibia ayuda a eliminar sustancias nocivas y disminuye el dolor e hinchazón.

De acuerdo con la información brindada por el IMSS, en las quemaduras de primer grado se recomienda aplicar crema hidratante cada 3 horas, por 4 días. Así las molestias podrían desaparecer en menos de 6 días.

Por su parte, en el caso de las quemaduras de segundo y tercer grado, lo mejor es acudir a urgencias. Además, si la quemadura es grande, se sugiere cubrir la zona con paños limpios y húmedos en lo que se llega al médico.

Recomendaciones de Protección Civil

En caso de que la ropa se prendiera con el fuego, el afectado debe de evitar correr. Se recomienda apagar las llamas con una frazada o tela gruesa, mientras la persona rueda por el suelo.

Asimismo, se recomienda no despegar los pedazos de tela que estén adheridos directamente a la quemadura, pues esto puede provocar más dolor y generar cicatrices deformadoras.

