¿Por qué no debes usar el celular cuando vas al baño?

Actualmente existe una mala costumbre de llevar el celular a todos lados, incluso al baño . Aunque para muchas personas es un buen distractor durante ese momento, quizá no son conscientes de los peligros que podría tener esta actividad.

¿Por qué deberías dejar de hacerlo?

El microbiólogo, Charles Gerba, declaró a ClikiSalud que los baños están repletos de bacterias entéricas provenientes del tracto intestinal de las personas que realizan sus necesidades en este espacio.

Las partes que más se contaminan con estas bacterias son la perilla de la puerta, el lavabo, el inodoro y pisos. Por lo que al tocar alguna de estas superficies, tu celular se contamina de manera automática, así que llevarás contigo esos gérmenes a otros espacios de tu casa.

Esto aumentará considerablemente el riesgo de infecciones ya que, además de transferir a tus manos las baterías, también puedes hacerlo a tu cara o boca al tocarla.

Hay que considerar que casi es un hecho que los celulares son una gran fuente de virus y bacterias. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Arizona, el 90% de los celulares que usaban estudiantes y voluntarios estaba contaminado por bacterias potencialmente peligrosas, además que 16% de estos tenía materia fecal, lo que significa un gran riesgo a la salud.

Algunas de las enfermedades que pueden surgir son: hepatitis, gastroenteritis y norovirus.

Por otro lado, al llevar el celular al baño, puedes causar otros problemas. Uno de ellos es que el celular nos distrae de tal manera que se pierde la noción de tiempo, por lo que muchos pueden pasar un largo rato en el baño sin percibirlo.

De acuerdo con especialistas, lo ideal es no pasar más de 10 minutos sentados en el inodoro para evitar problemas como hemorroides.

MV