Cinco tips para comer pozole sin sufrir dolores de estómago

El pozole es uno de los platillos mexicanos más deliciosos y populares para preparar en fechas especiales, como por ejemplo, el festejo del Día de la Independencia.

Aunque existen muchos tipos de pozole, como el rojo, el verde y el blanco, y cada persona tiene su favorito, lo cierto es que esta comida suele provocar síntomas en muchas personas, como acidez, reflujo, pesadez y molestias digestivas.

Es por eso que, si eres de las personas a quienes les llega a caer pesado, pero en estas próximas fiestas patrias no te quieres quedar con las ganas de comer un rico plato de pozole, aquí te compartimos algunos tips y consejos para evitar malestar e incomodidad.

El estómago tiene la capacidad de procesar casi cualquier alimento; sin embargo, cuando lo sobrecargamos con grasas, condimentos, picantes, alcohol o grandes cantidades de comida, suele generar un exceso de ácidos que irritan la mucosa gástrica.

Esto, en algunas personas, se presenta como gastritis, pesadez, reflujo, gases, inflamación y malestar en general. Y aunque esto es bastante común, repetir este patrón constantemente puede afectar la salud digestiva a largo plazo.

No obstante, esto no es un limitante para que quienes lo padecen dejen de consumir sus platillos favoritos, ya que existen algunas alternativas que puedes poner en práctica para tratar de evitar esos molestos síntomas :

Bebe mucha agua: El agua contrarresta la irritación provocada por la comida picante o el alcohol, además de que ayuda a la digestión.

El agua contrarresta la irritación provocada por la comida picante o el alcohol, además de que ayuda a la digestión. Modera tus porciones: Aunque es bueno probar un poco de todo, escucha a tu cuerpo y limita tus porciones para no sobrecargarlo.

Aunque es bueno probar un poco de todo, escucha a tu cuerpo y limita tus porciones para no sobrecargarlo. No te acuestes después de comer: Espera al menos dos horas antes de dormir, ya que debes darle tiempo a tu cuerpo para que procese los alimentos y trabaje adecuadamente.

Espera al menos dos horas antes de dormir, ya que debes darle tiempo a tu cuerpo para que procese los alimentos y trabaje adecuadamente. Balancea tu plato: Acompaña el pozole con lechuga, rábanos, cebolla u otro tipo de verduras para contrarrestar el exceso de grasa.

Acompaña el pozole con lechuga, rábanos, cebolla u otro tipo de verduras para contrarrestar el exceso de grasa. Regula tu consumo de picante y alcohol: Estos componentes irritan directamente la mucosa gástrica y empeoran el reflujo.

Las fiestas patrias son para celebrar, pasar un rato divertido con la familia y amigos y, por qué no, disfrutar de ricos platillos típicos. No dejes que el malestar te limite; aprende a reconocer las señales de tu cuerpo y pon en práctica estas recomendaciones para disfrutar al máximo y sin complicaciones.

