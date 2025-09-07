La plata es un material elegante y versátil, pero con el paso del tiempo puede perder brillo y adquirir un tono oscuro debido a la oxidación natural. Afortunadamente, no necesitas gastar en costosos tratamientos para recuperar su aspecto: existen trucos caseros y virales que ayudan a devolverles la luminosidad, aunque los especialistas también recomiendan ciertos cuidados para no dañarlas.

Trucos virales para limpiar plata

En redes sociales se han popularizado métodos simples para limpiar joyas en casa, entre ellos:

Bicarbonato y aluminio: Se coloca papel aluminio en un recipiente, se añade agua caliente y una cucharada de bicarbonato de sodio. Al sumergir la joya, ocurre una reacción química que elimina la suciedad y devuelve el brillo.

Pasta de dientes: Frotar suavemente con un cepillo de cerdas blandas y pasta dental blanca (sin gránulos abrasivos) puede retirar manchas superficiales.

Frotar suavemente con un cepillo de cerdas blandas y pasta dental blanca (sin gránulos abrasivos) puede retirar manchas superficiales. Vinagre y bicarbonato: Mezclar ambos ingredientes y sumergir la joya durante unos minutos ayuda a remover la oxidación. Después, se enjuaga y seca con un paño suave.

Estos trucos son efectivos, pero no deben aplicarse con frecuencia excesiva, ya que la fricción o los químicos pueden dañar la pieza a largo plazo.

CANVA

Consejos de expertos

Los joyeros recomiendan medidas más seguras para conservar tus piezas:

Usar paños especiales de microfibra diseñados para limpiar plata.

Evitar productos abrasivos que rayen la superficie.

Guardar las joyas en estuches herméticos para reducir la exposición al aire y la humedad.

Quitarse las piezas al bañarse, nadar o usar perfumes para prevenir manchas.

Mantener tus joyas de plata brillantes no requiere grandes inversiones, solo constancia y cuidado. Puedes recurrir a los trucos virales para una limpieza rápida, pero para prolongar la vida de tus piezas lo mejor es aplicar los consejos de los expertos y darles un mantenimiento regular.

BB