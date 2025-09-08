Este 15 de septiembre, México se vestirá de gala para conmemorar el Grito de Independencia, una de las festividades más esperadas del año. En todo el país, ciudades y alcaldías alistan escenarios, luces y música para recibir a miles de personas en un ambiente lleno de tradición, fiesta y orgullo nacional.

Con una alta afluencia esperada en centros históricos y plazas principales, las autoridades han confirmado operativos de seguridad y logística para garantizar una celebración familiar y ordenada. Además de conciertos gratuitos, muchas localidades ofrecerán actividades culturales y sorpresas especiales aún por revelar.

Ciudad de México: El Zócalo se llena de banda y tradición

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que La Arrolladora Banda El Limón será la encargada de poner ritmo a la ceremonia del Grito en el Zócalo capitalino. También se presentarán Alejandra Ávalos y el grupo Legado de Grandeza, a partir de las 20:00 horas.

Eventos en alcaldías:

Xochimilco: Mariana Seoane y Jorge Carmona.

Miguel Hidalgo: Yahir, María León y La Nueva Sonora Dinamita con Heidy Infante.

Azcapotzalco: Pequeños Musical y Willie González.

Magdalena Contreras: Los Socios del Ritmo.

Gustavo A. Madero: Nicky Jam y Remmy Valenzuela, desde las 18:00 horas.

Tlalpan: Víctor García, Los Cojolites, Regina Orozco, Mexazon, Alberto Barros y DJ Erich, desde las 17:00 horas en la explanada de la alcaldía.

Festejos patrios en otros eEstados del país

Jalisco

La celebración se traslada al Paseo Alcalde, donde se presentarán Pepe Aguilar y sus hijos Ángela y Leonardo Aguilar. Aunque el anuncio generó controversia por la participación de Ángela, el espectáculo sigue en pie como uno de los más esperados.

Chihuahua

En la Plaza del Ángel, la intérprete Aída Cuevas será la voz principal de la noche.

Chetumal (Quintana Roo)

En la Explanada del Palacio de Gobierno, Grupo Cañaveral de Humberto Pabón animará la velada con su cumbia inconfundible.

Pachuca (Hidalgo)

La Plaza Juárez vibrará con la presencia de Los Tucanes de Tijuana y Majo Aguilar, además de otros artistas como Angelitos de Hidalgo, Santamaría Vergara, Jaz Ramírez y Óscar Roa con Mariachi Reyes de América. También habrá un tributo al Divo de Juárez a cargo de Juan Pedro Cruz.

Monterrey (Nuevo León)

La tradicional Macro Fiesta Mexicana reunirá a Grupo Duelo, Joss Favela, La Treviñosa Banda Regia y Myriam Montemayor, desde las 18:00 horas en la Macroplaza.

Puebla

En el Zócalo poblano, Julión Álvarez ofrecerá un concierto gratuito tras la ceremonia del Grito, en uno de los shows más esperados del año en el estado.

Querétaro

La reconocida cantante Yuri encabezará el festejo en Plaza de Armas a las 23:00 horas, acompañada por mariachi. La velada incluirá también la participación de Linda Rangel y la Banda del Estado de Querétaro.

Durango

En la Plaza IV Centenario, la agrupación Bronco será la encargada de cerrar la noche patria con su inconfundible estilo, a partir de las 20:00 horas.

Recomendaciones para los asistentes

Las autoridades recomiendan a quienes planeen asistir a estos eventos:

Llegar con anticipación.

Usar transporte público o estacionamientos oficiales.

Evitar llevar objetos voluminosos.

Supervisar en todo momento a niñas y niños, debido a las aglomeraciones.

Este 15 de septiembre de 2025, México celebra con orgullo su independencia, entre música, folclore, alegría y un renovado compromiso con la convivencia segura. Una noche para recordar, donde la historia y la fiesta se encuentran en cada rincón del país.

