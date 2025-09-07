Este 2025 se conmemora el aniversario 215 del inicio de la Independencia de México, una fecha llena de cultura y tradición, donde la fiesta se pintará de verde, blanco y rojo.

A pocos días de celebrar el 15 de septiembre con el tradicional "Grito de Independencia", la Ciudad de México es uno de los lugares más visitados donde miles de turistas buscan el mejor lugar para celebrar la noche mexicana.

Desde eventos gratuitos, hasta elegantes terrazas, esta fecha reúne planes para todos los gustos y presupuestos.

Zócalo Capitalino

El epicentro de la festividad será la plancha del Zócalo, donde la Presidenta, Claudia Sheinbaum, dará el "grito" de Independencia, seguido por el concierto de la Arrolladora Banda el Limón, fuegos artificiales y varios artistas más. Una experiencia patriótica imprescindible, aunque altamente concurrida.

Terraza 56, Torre Latinoamericana

Ideal para quienes buscan comodidad y vistas épicas: ofrece cena estilo mexicano, mariachi, juegos tradicionales y una atmósfera festiva desde lo alto del centro.

Museo del Tequila y el Mezcal (MUTEM), Plaza Garibaldi

Desde su terraza, permite disfrutar fuegos artificiales, música y un ambiente 100% mexicano mientras saboreas una bebida típica.

Colonias Roma y Condesa

Otras atractivas opciones para una celebración alternativa se pueden encontrar en restaurantes y bares de estas colonias, que cada año celebran con algún menú especial, música en vivo y ambiente festivo sin el tumulto de la zona centro.

Alcaldías con eventos locales gratuitos

En Xochimilco, se podrá vivir el "grito" en las trajineras durante el día y en la noche, trasladarse a la alcaldía para disfrutar de la música de Mariana Seoane y Jorge Carmona.

En la alcaldía Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Azcapotzalco y otras demarcaciones, se organizan conciertos gratuitos con artistas como María León, Sonora Dinamita, Julio preciado, Willie González, Pequeños Musical.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV