Canelo Álvarez deberá someterse a una operación antes de volver a pelear

Sin duda alguna, “Canelo” Álvarez no ha tenido un mes fácil, pues, sumando su derrota contra el boxeador estadounidense Terence Crawford, tendrá que ser sometido a una operación de codo antes de su próxima pelea en el ring.

El regresó de Canelo al ring se pospondrá

De acuerdo con fuentes del periodista Mike Coppinger en The Ring. La noticia fue confirmada por el propio Turki Al-Sheikh, quien detalló que la recuperación obligará a modificar los planes de Canelo.

El hecho de que deba operarse no solo aplaza sus planes, también genera dudas sobre si Canelo Álvarez podrá mantener un calendario de peleas exigentes en el futuro cercano.

Este panorama actual del boxeador da un giro de 180 grados para él, pues por indicaciones médicas, la recuperación tras la cirugía determinará los tiempos de su retorno al cuadrilátero, cambiando las fechas que estaban previstas para al menos dos combates durante 2026.

Esta nueva etapa para el boxeador pone a prueba su carrera y capacidad para seguir defendiendo su estatus de figura central del boxeo mundial, o si su derrota contra Crawford y esta cirugía anticipan un cambio de ciclo en su trayectoria.

¿Cuándo será la próxima pelea de Canelo Álvarez?

El boxeador ha manifestado optimismo pese a su derrota, declarando tras la pelea que “una derrota no define a un boxeador”, y dejó abierta la posibilidad de buscar nuevas oportunidades para volver a la élite.

Por ahora, no se ha confirmado una próxima pelea, aunque ya se mencionan posibles rivales como Hamzah Sheera, Christian Mbilli y David Benavidez.

