En pleno corazón del barrio de Santa Tere, en Guadalajara , se esconde una joya muy especial: Patio Dieguez,

un motorhome Travco 1975 que, después de recorrer América por más de cuatro décadas, encontró su retiro en un patio lleno de vida, convertido hoy en un alojamiento único y acogedor disponible en Airbnb.

Vive un fin de semana de ensueño

Este espacio se puede disfrutar en cualquier época del año, ya sea de vacaciones o un fin de semana para descansar.

El motorhome está diseñado para dos personas y cuenta con una cama king size, Smart TV con acceso a plataformas de streaming, sala/comedor que puede funcionar como espacio de trabajo y un baño completo con regadera. Además, en la parte trasera de la finca se encuentra una cocina integral totalmente equipada con refrigerador, microondas, cafetera, licuadora y todo lo necesario para preparar desde un café hasta una parrillada.

El exterior es otro de sus grandes atractivos: un patio rodeado de vegetación, ideal para disfrutar de la tina de hidromasaje climatizada, el área de asador, la barra al aire libre o simplemente relajarse en la terraza con una taza de café. El sistema de entretenimiento también incluye una Alexa para música y control de iluminación ambiental.

Disfruta de la tina de hidromasaje climatizada. INSTAGRAM / patio_dieguez

La ubicación es inmejorable: a solo unos pasos están el mercado de Santa Tere, la colonia Americana —considerada la más cool de Guadalajara—, la zona rosa del Paseo Chapultepec y una amplia oferta de restaurantes, bares y cafés.

El acceso es privado, con entrada independiente mediante una chapa inteligente, y el alojamiento admite mascotas con una tarifa adicional de limpieza. Como recomendación, no se permite fumar dentro del motorhome y se pide mantener el ruido moderado a partir de las 23:00 horas.

Cada rincón del patio genera bienestar. INSTAGRAM / patio_dieguez

En pocas palabras, se trata de una experiencia que combina lo mejor de un camping con las comodidades de la ciudad, perfecta para quienes buscan algo distinto, íntimo y con mucho encanto en Guadalajara.

Consulta la información completa aquí: Patio con casa rodante en Guadalajara.

EE