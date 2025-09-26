Calaverandia: Estos son los descuentos para adultos mayores y discapacitados

Este 2025, el Parque Ávila Camacho nuevamente se convertirá en la sede del único parque temático en México dedicado a honrar una de las tradiciones más emblemáticas del país: el Día de Muertos. Para atraer a un público más amplio y fomentar políticas de inclusión, este evento ofrece descuentos a adultos mayores y personas discapacitadas.

Calaverandia celebró su primera edición en el 2017, y desde entonces, se ha consolidado como uno de los eventos favoritos de las familias tapatías y los turistas que desean adentrarse en la cultura mexicana.

Cada año, el evento se renueva para mejorar la experiencia inmersiva con instalaciones artísticas, espectáculos multimedia, presentaciones, y una destacada oferta gastronómica.

“Cada año hay novedades. Siempre mantenemos la esencia del parque, pero buscamos perfeccionar la experiencia”, comenta Fernanda Cortés, coordinadora de accesos de Calaverandia, en entrevista con EL INFORMADOR. “Contamos, por ejemplo, con el primer cementerio interactivo del mundo, lo que nos da una proyección muy grande. La fusión de tradición, arte y tecnología es fruto del trabajo de un equipo creativo talentoso, siempre a la vanguardia, para lograr experiencias inmersivas y satisfactorias”.

¿Cuál es el descuento en Calaverandia para adultos mayores y discapacitados?

Los adultos mayores pueden beneficiarse de un descuento en el precio de entrada a Calaverandia, la cual, tendrá un costo de mil 520 pesos para los adultos. En el caso de las personas de la tercera edad, tendrá un costo de 540 pesos.

El boleto especial para adultos mayores únicamente puede obtenerse directamente en taquilla. Cabe señalar que al momento de ingreso al parque se debe presentar la credencial Inapam, de lo contrario no se permitirá el acceso.

Asimismo, en la taquilla del parque se ofrece un boleto a precio reducido para personas con discapacidad. El costo es de 470 pesos. La entrada para el acompañante de la persona con discapacidad cuenta con el mismo descuento.

Estos accesos aplican para cualquier día de la semana y su venta está sujeta a disponibilidad.

El evento se llevará a cabo del 22 de octubre al 9 de noviembre en el parque Ávila Camacho, ubicado en Lomas del Country, en el municipio de Guadalajara.

Los horarios serán: domingo, martes, miércoles y jueves de 7 a 12; viernes y sábado de 7 a 1. La venta de boletos está disponible desde el 24 de septiembre a través de sitio web boletomovil.com y en la taquilla del parque, con horario de lunes a domingo de 11:00 a 19:00 horas. A partir del 22 de octubre, el horario en taquilla se ampliará de 11:00 a 22:00 horas.

