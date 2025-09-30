El dolor lumbar crónico afecta a más de 500 millones de personas en el mundo y se ha convertido en la principal causa de discapacidad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los tratamientos más utilizados, como los antiinflamatorios y los opioides, conllevan riesgos importantes: desde daños en el estómago o el hígado hasta una marcada dependencia . Ante este panorama, la búsqueda de alternativas más seguras ha impulsado la investigación en torno al cannabis medicinal.

En este contexto, un ensayo clínico publicado en Nature Medicine demostró resultados alentadores. La fase 3 del estudio, realizada en más de 800 pacientes con dolor lumbar resistente a los fármacos convencionales, evaluó la eficacia del extracto VER-01, diseñado con dosis controladas de 2,5 mg de THC.

Los participantes reportaron, tras 12 semanas de tratamiento, una reducción media de 1,9 puntos en la escala de dolor, mientras que el grupo placebo apenas alcanzó una disminución de 0,6. Al cabo de seis meses, la mejoría se incrementó hasta 2,9 puntos adicionales. Además, se observaron avances en la calidad del sueño, la movilidad y la vida diaria.

Uno de los aspectos más relevantes del estudio es que el extracto no generó efectos secundarios graves ni dependencia, lo que representa una diferencia notable frente a analgésicos tradicionales como los opioides. “No se observaron efectos euforizantes ni signos de adicción”, señaló el equipo encabezado por Matthias Karst, de la Facultad de Medicina de Hanóver.

Hasta ahora, los estudios a gran escala que analizaran la eficacia del cannabis medicinal frente a dolores resistentes eran escasos. Por ello, este hallazgo marca un precedente en la validación de terapias basadas en extractos estandarizados y dosis seguras. Sin embargo, los autores insisten en que aún se requieren más investigaciones a largo plazo antes de su uso generalizado.

El debate sobre la regulación se mantiene abierto. Mientras algunos países han aprobado tratamientos con cannabis medicinal, otros continúan imponiendo restricciones legales, pese al aumento de evidencia científica.

El dolor lumbar crónico no distingue edad ni condición, y para quienes lo padecen puede convertirse en un obstáculo constante. Los resultados del ensayo clínico con el extracto VER-01 sugieren que el cannabis medicinal podría ofrecer algo más que esperanza: una alternativa eficaz y con menor riesgo de dependencia. La ciencia ya dio un paso; ahora corresponde a los sistemas de salud y a la sociedad decidir cómo integrarlo en la práctica médica.

