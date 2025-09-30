Conoce cuál es el perfume más caro del mundo en 2025 y por qué

Los mejores perfumes siempre vienen en frasco pequeño y, en otras ocasiones, en un precio alto. Si bien esta última afirmación no es garantía, que un perfume tenga un costo alto puede decir mucho sobre su calidad y olor, y asimismo puede representar exclusividad y lujo, como lo es el perfume más caro del mundo: Clive Christian No. 1 Imperial Majesty, que a continuación te decimos por qué es único en su clase.

Botella de lujo e ingredientes especiales

El perfume más caro del mundo es el Clive Christian No. 1 Imperial Majesty, y su estilo y clase se representan por su botella de lujo y aroma especial. Cabe destacar que es un perfume que ya no se produce; solo existen las 10 botellas que se hicieron hace unos años, y además no es sencillo de conseguir, incluso si tienes el presupuesto.

Un precio alto para un perfume de clase alta

Este elegante y exclusivo perfume tiene un precio de 215 mil dólares por botella de 500 ml, pero este precio no es alto únicamente por su inaccesibilidad; hay muchas razones que a continuación te compartimos:

Una botella hecha a mano con cristal de Baccarat, que además cuenta con detalles en oro de 18 quilates y un diamante de 5 quilates. El perfume en sí fue elaborado con ingredientes relacionados con el lujo y con algunos de los mejores perfumes del mundo, como jazmín, cardamomo, clavel, limón, bergamota, benjuí, vainilla de Tahití y cientos de rosas italianas. Se le conoce como “pure parfum”, lo que significa que tiene una mayor concentración de aceites, permitiendo que el perfume tenga mayor longevidad. Se considera un perfume de colección, no un perfume para usar a diario o muy seguido. Tampoco es un perfume que puedas comprar en una tienda.

Récord Guinness en ser el perfume más caro del mundo

Cabe destacar que fue reconocido por el libro de los Récords Guinness como el más caro del mundo. Según los rumores, las siete botellas vendidas fueron compradas por miembros de la realeza —la marca es un tributo al lujo de la era victoriana— y coleccionistas privados con grandes fortunas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS