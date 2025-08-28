Jueves, 28 de Agosto 2025

En Puerto Vallarta caerá hoy una breve tormenta

A Puerto Vallarta le espera un clima seminublado y acuoso

Por: Ámbar Orozco

En la ciudad de Puerto Vallarta el cielo permanecerá nublado por la tarde; con temperaturas que oscilarán de los 33 a los 25 grados centígrados. EL INFORMADOR / ARCHIVO

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)  la corriente en chorro subtropical sobre el noroeste de México; los remanentes de “Juliette”; canales de baja presión al interior; y la onda tropical número 27, que se desplazará sobre el sureste mexicano: traerán lluvias muy fuertes —de 50 a 75 milímetros— en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Veracruz y el suroeste de Campeche. En Puerto Vallarta, se registran episodios aislados de tormenta. 

¿Lloverá hoy 28 de agosto en Puerto Vallarta?

En la ciudad de Puerto Vallarta y, de acuerdo con la cadena  Meteored, el cielo permanecerá nublado por la tarde; con temperaturas que oscilarán de los 33 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 24 km/h. Además, se registra caída de tormenta con actividad eléctrica —con una acumulación de agua de 0.5 mm— en el 30% de su región en las siguientes horas:

08:00 PM Lluvia (30%) Acumulación de agua de 0.2 mm
09:00 PM Tormenta (30%) Acumulación de agua de 0.3 mm

Asimismo, habrá oleaje de hasta 2 metros en sus costas. 

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias en las diferentes regiones, con probabilidad de ser moderadas a fuertes al sur y oriente del territorio.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

AO

