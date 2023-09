La confianza en uno mismo se erige como una piedra angular para mantener la autoestima en alto, resguardándonos de los juicios ajenos. Aquellos individuos que se sienten sólidos en su mundo emocional transitan la vida con autenticidad, evitando la necesidad de máscaras y conductas ajenas a su esencia.

La doctora Cortney S. Warren, una psicóloga formada en Harvard, arroja luz sobre cómo las personas con una autoconfianza arraigada estructuran su discurso y, de este modo, su seguridad emocional les dota de herramientas para sortear conflictos y resistir a la presión externa, ya que no buscan la validación ajena.

Warren destaca que, aunque parezca sencillo, ser genuino y fiel a uno mismo requiere un esfuerzo sostenido. Con base en esta premisa, la doctora identifica algunas frases cotidianas que revelan un alto nivel de autoconfianza, señalando que si una persona las emplea con regularidad, es probable que posea una mayor confianza en sí misma que la mayoría:

1. "No": Aquellos que se sienten emocionalmente seguros no dudan en establecer límites, ejerciendo su capacidad de decir "no" según sus principios y necesidades.

2. "Voy a pensarlo antes de responder": Personas seguras no actúan impulsivamente; toman el tiempo necesario para reflexionar y responder de manera adecuada.

3. "No me siento cómodo": Expresan sus necesidades de forma respetuosa, comunicando cómo se sienten cuando son tratados de manera inapropiada.

4. "Trabajaré en eso": En relaciones significativas, están dispuestos a modificar sus actitudes según la retroalimentación recibida, reconociendo la importancia del cambio para el crecimiento personal y el fortalecimiento de las relaciones.

5. "Estoy orgulloso de cómo soy": Personas con autoestima alta se sienten cómodas en su propia piel, siendo auténticas y coherentes con sus convicciones.

6. "Esto me importa": Mantienen sus convicciones sólidas frente a la mirada de otros, incluso cuando están en minoría.

Individuos emocionalmente seguros cultivan una autoconfianza interna que les proporciona la certeza de que estarán bien, incluso en caso de fracaso. Esto les permite explorar nuevas experiencias y estrategias personales sin temor al juicio ajeno.

AH