En esta época otoñal es común ver muchas hojas caídas de los árboles o incluso frutas.

Una deliciosa idea de otoño

Si tienes árboles frutales o no sabes hacer con tus frutas pasadas, esta información podría interesarte.

A continuación, te compartimos algunas ideas sobre cómo aprovechar las frutas caídas y darles otro uso, como hornear un postre, entre otras opciones.

Hornea un postre

En lugar de desperdiciar las frutas caídas de un árbol o pasadas de maduras, puedes aprovecharlas para preparar un exquisito postre.

Entre las deliciosas opciones están:

Mermeladas

Postres horneados

Se recomienda especialmente con frutas como manzanas, ciruelas y peras; sin embargo, las posibilidades son infinitas.

UNSPLASH/ D. Garifullina

Preparar sidra

Si algunas manzanas presentan cierto deterioro, aún se pueden usar para fermentar, siempre que sean manzanas aptas para sidra.

Paul Kettle, jefe del equipo de comestibles en RHS Wisley, Surrey, explicó a RHS: “El proceso de fermentación elimina cualquier bacteria nociva, por lo que las manzanas recogidas del suelo pueden emplearse para elaborar sidra”.

UNSPLASH/ O. Bauso

Comparte a la fauna silvestre

De acuerdo con estudios ecológicos de The Orchard, se aconseja dejar un porcentaje de la fruta sin recoger para que sirva de alimento a la fauna silvestre durante el otoño e invierno. Por ello, al recolectar estas frutas saludables, puede ser recomendable aprovechar las que ya han caído del árbol.

UNSPLASH/ P. Nicolello

¡No las desperdicies! Utiliza estas ideas para aprovechar tus frutas pasadas en lugar de tirarlas.

