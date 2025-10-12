El cuidado de nuestro cabello es un tema de interés para muchas y muchos.

Desde tratamientos costosos hasta recetas naturales es lo más común con relación al fortalecimiento del cabello; sin embargo, la alimentación también influye en el cuidado y crecimiento de este.

Si te interesa saber qué alimentos ayudan al crecimiento del cabello, a continuación te decimos una lista nutricional que puede ayudarte en esto.

¿Qué alimentos ayudan al crecimiento del cabello?

De acuerdo con el sitio oficial de ITC Medical, hay ciertos alimentos que benefician nuestro cabello; a continuación te decimos cuáles y por qué.

Aguacate

Gracias a sus altos niveles de ácidos grasos esenciales y antioxidantes como las vitaminas A, E y C, ayuda a nutrir el cuero cabelludo, evitar la caída y promover un crecimiento saludable.

Espinacas

Se trata de una hortaliza rica en minerales esenciales como el hierro y el zinc, que ayuda a mantener tu cabello fuerte y sano.

Zanahorias

Las zanahorias son ricas en betacaroteno, que en nuestro cuerpo se convierte en vitamina A, la cual beneficia el cabello y la piel.

Como dato extra, beber zumo de zanahoria todos los días puede estimular el crecimiento del cabello.

Carnes magras

En esta división se incluyen: el lomo o solomillo, carnes blancas, pollo, pavo o conejo.

Gracias a ser una fuente principal de proteína, ayuda a la regeneración y al crecimiento adecuado del cabello y también de las uñas.

Aceite de oliva

El aceite de oliva puede ayudar al crecimiento del cabello; sin embargo, debe ser con moderación. Este ayuda a reducir el exceso de sequedad en el cuero cabelludo.

Pescado azul

El pescado azul es una fuente de proteínas, hierro y vitamina B12; además, es rico en omega-3, lo que ayuda a dar luminosidad al cabello, fortalece las raíces y disminuye la inflamación de los folículos.

Asimismo, es clave para mejorar la circulación y controlar la caída.

Frutos secos

Estos alimentos contienen vitaminas del complejo B, necesarias para reducir el exceso de caída y las alteraciones del cuero cabelludo.

Es importante destacar que deben consumirse crudos y sin sal, y solo un puñadito al día, ya que son altos en grasas.

Recuerda que una dieta saludable trae muchos beneficios para tu salud, incluyendo el cuidado capilar. Esta lista de alimentos puede ser una alternativa a los tratamientos químicos y costosos si deseas probar algo más natural.

