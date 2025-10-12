Con el uso constante del teléfono para prácticamente todo (mensajes, redes sociales, trabajo y entretenimiento), mantener una buena duración de batería se ha vuelto una necesidad. Sin embargo, muchas veces somos nosotros mismos quienes, sin darnos cuenta, reducimos la vida útil de nuestro dispositivo con malos hábitos.

El cuidado de la batería no solo depende de cuántas veces cargues tu celular, sino también de cómo lo usas y qué prácticas realizas día a día. A continuación, te presentamos los cinco errores más comunes que debes evitar si quieres que tu batería dure más tiempo y no se deteriore prematuramente.

1.- Dejar que la batería se descargue por completo

Uno de los errores más frecuentes es esperar a que el celular llegue al 0% para volver a cargarlo. Las baterías de ion-litio —presentes en la mayoría de los teléfonos actuales— funcionan mejor cuando su nivel se mantiene entre el 20% y el 80%. Dejar que se descargue por completo fuerza el ciclo de carga y acorta su vida útil.

2.- Cargarlo toda la noche

Aunque es cómodo dejar el teléfono conectado mientras duermes, mantenerlo enchufado después de llegar al 100% genera calor innecesario y estrés en la batería. Este hábito puede acelerar su desgaste con el tiempo. Lo ideal es desconectarlo una vez que alcance su carga completa o usar cargadores inteligentes que detienen la energía automáticamente.

3.- Usar cargadores genéricos o no originales

Los cargadores de baja calidad o no certificados pueden suministrar voltajes incorrectos, dañando los componentes internos del teléfono y reduciendo el rendimiento de la batería. Siempre es recomendable utilizar el cargador original o uno certificado por el fabricante, ya que están diseñados para proporcionar la energía adecuada.

4.- Exponer el celular al calor o al frío extremos

Las temperaturas altas son uno de los principales enemigos de las baterías. Dejar el celular al sol, en el coche cerrado o cerca de fuentes de calor puede afectar seriamente su capacidad de carga. El frío también puede provocar que el dispositivo se apague antes de tiempo. Mantén tu teléfono en ambientes templados y evita los cambios bruscos de temperatura.

5.- Tener demasiadas apps activas en segundo plano

Muchas aplicaciones siguen funcionando incluso cuando no las estás usando, consumiendo energía constantemente. Revisar redes sociales, GPS, correo electrónico y juegos al mismo tiempo agota la batería más rápido. Una buena práctica es cerrar las apps que no necesitas o limitar su actividad en segundo plano desde los ajustes del sistema.

Cuidar la batería de tu celular no es complicado, pero sí requiere atención. Pequeñas acciones, como no dejarlo conectado todo el tiempo o evitar exponerlo al calor, pueden marcar la diferencia entre tener un teléfono eficiente por años o tener que reemplazarlo antes de lo esperado.

BB