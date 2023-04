Postres y delicias para el antojo en Guadalajara

Son vacaciones, es tiempo de salir de viaje y dejar un rato el gimnasio, convivir con tus familiares mientras visitas los lugares más dulces de Guadalajara, así que prueba sus icónicas golosinas y consiéntete con los snacks que las tierras tapatías ofrecen. Y para que no te pierdas en medio de tanto sabor, te indicamos dónde hacer una parada para darle gusto a tu antojo de medio tiempo.

Por su puesto que en Guadalajara y en toda la zona metropolitana, podrás encontrar un espacio para un antojo. No hay que ignorar los deseos del estómago, las vacaciones son para vivirlas y no pasa nada por pasarse un poco de la raya, en cada lugar público puedes encontrar desde dulces típicos, tostielotes, verduras cocidas, elotes, el tradicional tejuino y nieves de garrafa. Y aunque promete mucho cualquier puesto ambulante, no cabe duda de que en Guadalajara hay lugares cuyos sabores son inolvidables y famosos por lo único que llegan a ser. Por lo tanto, para todos los gustos y deseos, te dejamos la siguiente lista con los locales que debes probar.

Para los amantes del pan

El cielo es límite con las nuevas y variadas fusiones de las donas. ESPECIAL

Si te has cansado de las cosas saladas y quieres ir por algo con más azúcar no puede faltar el pan con chocolate o café, que siempre es bueno por las mañanas o por las noches. Guadalajara está rodeada de reposterías, donas y diversidad de panes dulces, encontrarlas no ser difícil.

Rösk

Si te hayas cerca del Centro Histórico de la ciudad y un antojo rápido de donas se han apoderado de ti, puedes ir corriendo por unas donas detrás del restaurante de las sombrillas, en la calle Morelos #385-A.

Rösk tiene una barra de café frío o caliente. En su menú encontrarás 16 tipos de rosquillas temáticas de gran sabor y color, pero si te quieres aventurar y correr el riesgo puedes preguntar por la especial dona de la semana.

No tienes que ir a buscarlas de forma presencial, ya que puedes solicitarlas por medio de apps de delivery, como Ubereats, Rappi y Didi. Puedes consultar su menú y promociones en su página de Facebook.

Donas Donuts Ajijic

Hablando del tema, no es la única tienda de donas en el área metropolitana. Donas Donuts Ajijic es una buena opción si buscas algo tradicional, además se dice que cuentan con las donas con más relleno de todo Guadalajara. Este espacio aunque nació en el pueblo de la laguna de Chapala, tiene una sucursal en la Colonia de Chapalita Sur, sobre la avenida Del Árbol #399.

Clementa Donuts

Esta propuesta tiene una selección mucho más amplia de sabores y donas sin perder lo tradicional, bastará con que entres a ver su galería en sus redes sociales para observar que no se queda atrás y que, por lo menos, una te dejará con agua en la boca.

Monaladona

En lo que donas respecta, si buscas calidad y precio, te decimos que en Monaladona es un sueño hecho realidad. En su local hallarás una diversidad de promociones en con las que podrás aprovechar al máximo tu cartera y quedarte con un buena sabor de boca. Sus diseños son únicos y demuestran calidad, ten por seguro que si visitas su espacio en Juan N. Cumplido #123, te llevarás una dona, pero también puedes pedirla en las diversas apps que ya hemos hecho mención, por lo tanto no te preocupes por la distancia.

Karmele

Las donas no lo son todo, y la repostería se pone al orden del día en Guadalajara con Karmele, un local que soporta varios tipo de panadería: pasteles, tartas, pan dulce y salado. Su sucursal en José María Morelos #2279-A, en la Colonia Arcos Vallarta, te garantiza un ambiente pacífico en donde podrás tomar un café o un chocolate para descansar del bullicio urbano.

Goiti

Para completar la comida puedes visitar una de las tres sucursales de Goiti, que aunque sus productos están enfocados en la panadería ofrece un panorama completo de delicias: tortas, baguettes, bebidas y más productos que pueden ir relacionados con la temporada que irán acompañados con cientos de productos gourmet locales, nacionales, artesanales o de importación.

Puedes deleitarte con sus platillos en cualquiera de las siguientes direcciones: avenida México #2850, avenida Paseo la Toscana #600, así como en avenida Acueducto #4283, local 4-A, Colomos Patria.

Con sal, limón y chile

Los salchipulpos, papas y otras frituras siempre están disponibles en plazas y barrios de la ciudad. ESPECIAL

Si eres de los que necesitan ponerle chile al chile, y al mismo tiempo de los que disfrutan el crujir de las papas, tienes que ir a estos sitios que te recomendamos.

La casa del Snack

No hay límites si hablamos de “gusguerías”, como papas gajo o a la francesa, salchipulpos, salchitacos, tostilocos, dedos de queso, palomitas de pollo y mucho más es lo que ofrece el establecimiento que es imperdible si pasas por ahí. Lo puedes hallar en la calle Aldama #796, en la colonia General Real. En las vacaciones no vale la dieta, no tengas miedo de comer sin límite.

Snack Denis

Si te encuentras al poniente de la zona metropolitana puedes visitar la sucursal ubicada en la calle Piñón 2286, colonia Las Torres, muy cerca de la Central de Abastos.

Es un buen lugar para descansar después de hacer las compras y no cabe duda que te quitará el antojo.

Encontrarás un poco más de variedad, por si no quieres que tu botana del día tenga tanto aceite, pero no te arrepentirás de su único sabor.

Las Voladitas y Crazy Cono

Si de probar botanas se trata hay un par de locales que tienes que visitar, pues en ambos sitios descubrirás una variedad de salsas y condimentos. El límite es tu creatividad y está garantizado que encontrarás tu combinación ideal en sus conos.

Las Voladitas y Crazy Cono son sus sucursales muy similares. En un cono podrás disfrutar de las frituras que más te gusten y lo mejor es que podrás mezclar una diversidad de salsas y condimentos a tu gusto, tu creatividad es el límite.

Los elementos fritos son preparados al instante y en cada mordida podrás saborear lo crujiente acompañado de tu salsa favorita: BBQ, teriyaki, ajo parmesano, BBQ mango, BBQ búfalo, cajún, búfalo, chiltepín, búfalo lemon, habanero, Flying hot, búfalo serrano y mango hot. Crazy Cono lo encuentras en Paseo de los Alerces 1273, colonia Tabachines, o si lo prefieres puedes hacer tu pedido en las apps de delivery Rappi o Didi.

A las Voladitas las puedes encontrar en tres diferentes puntos: Plaza Punto Beethoven en San Juan Bosco 4551, Lomas de Guadalupe. Por el paseo Chapultepec, entre Justo Sierra y la fuente Lafayette, en el número 128. Y al sur, en Boulevard Bugambilias 2299-1B.

Xile & Zugar snacks

Algo que no puede faltar cuando se trata de “gusguerías” son sin duda los elotes y, aunque hay mucha competencia, recomendamos el puesto de Xile & Zugar snack, donde verás muchas variedades: con tostitos en vaso, preparados con crema y queso. Puedes acudir a la avenida Tepeyac 1207, colonia Chapalita.

Una nieve para el calor

El tejuino de “El divino Marcelino” sin duda es el mejor de la ciudad. ESPECIAL

Nos faltaba el complemento fresco para esta lista que no te puedes perder, porque efectivamente en las vacaciones de Semana Santa la temperatura se va a sentir de golpe y caminar todo el día provoca que más que hambre deseemos beber algo o refrescarnos con una nieve. Considera en tus opciones visitar estos sitios.

Nieves Mexicaltzingo

Es casi seguro que te vas a topar con una de sus sucursales, su fama la ha distribuido a lo largo de todo Guadalajara y el área metropolitana. Su tradición es la clave de su auténtico sabor, nieves de garrafa de agua y leche refrescan a la población tapatía en los días de calor, por lo que no te puedes quedar sin probar al menos uno de sus productos.

Garrafalajara

Como su nombre lo indica, su especialidad son las nieves de garrafa, pero que no te engañe. Si aún te quedaste con hambre este sitio fácilmente puede competir con los primeros participantes de esta lista: encontrarás elotes, tostitos y otras platillos para calmar tus antojos y en caso de que acudas por la mañana también ofrecen cafecito y pan dulce, un digno oponente. Lo podrás encontrar en la avenida Vallarta #4924.

Tejuino Marcelino

La bebida de los dioses este año tuvo su primera fiesta. La tradicional bebida hecha a base de maíz fermentado es una delicia que no puede faltar en tu lista, pero sobre todo, no puede faltar el tejuino del inigualable Don Marcelino, quien empezó a vender desde su bicicleta en el año de 1955.

Su esfuerzo le ha valido el reconocimiento de todo Guadalajara y por el mes de abril, si acudes entre sábado y domingo por podrás llevarte un tejuilindro del tamaño que gustes. Su local lo hallarán en la calle Ángulo #819.

Para llevar

Si buscas sabores y productos diferentes no dudes en ir a la Casita. ESPECIAL

Tu visita o tus vacaciones no pueden concluir sin antes llevarse algo especial para el camino. Si te da hambre mientras cambias de destino o buscas seguir la “gusguera” desde tu casa puedes acudir a varios sitios.

La Casita Delicatessen

Porque nunca es suficiente, en este sitio podrás encontrar productos únicos de importación, pastelería, vinos, galletas, dulces y productos exclusivos tan únicos como puedas imaginar, pueden ser tu acompañante ideal en lo que regresas a casa o a clases.

Su ubicación está sobre la avenida Terranova #594, en la Colonia Providencia. Por la temporada de calor los helados tiene mucha demanda, adelántate lo más que puedas y rescata los exclusivos productos que hay dentro del local por ejemplo los raros oreo cones.

Estas vacaciones date la oportunidad de descubrir o redescubrir la ciudad, disfrutar de los contextos y no presionarte por la dieta o las calorías. No siempre te puedes permitir un gusto. Aprovecha la situación.