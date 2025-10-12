Tacos desayunadores

Muy cerca de la Minerva, prácticamente a la vuelta de donde Helados Bing inició, sobre calle Morelos antes de calle Arcos, y desde hace 36 años, se encuentra este puesto de calle que, desde muy temprano, ofrece tacos de barbacoa y otras delicias muy a su estilo. Con tres cazuelas de barro sobre una plancha, donde tienen a la vista una hilera de tacos de diferentes carnes dorándose. Tienen arrachera, adobada, barbacoa, chicharrón, labio, chorizo y tripa, entre otros, así como consomé. Tomas una ficha y esperas paciente tu turno. Tienen algunas mesas de metal, con sus salsas, y sillas donde puedes acompañarte de un refresco para disfrutar tus tacos. Todo muy bien organizado. Miguel, hijo de Don Miguel, es quien está al frente de la preparación y confección de todas las delicias aquí, y demás familiares conforman el grupo de trabajo.

La calle es poco transitada, por lo que bien puedes dejar tu auto en doble fila y moverlo si se necesita. En compañía de mis hijos, y a petición de ellos de desayunar unos tacos que no conocieran, los llevé a Tacos Miguelito, y aquí te platico qué tal.

Inicié con un taco de labio ($25), de muy buen sabor, muy jugoso. Saca la pieza de la olla de barro, la parte y la pasa por la plancha para dejarle esos doraditos que tanto me gustan y disfruto. Tenían unos tropiezos de nervio que estaban de otro mundo de buenos y que le aportan ese sabor delicado y suave. Servido en tortilla con copia y de tamaño normal, que ahora es poco usual encontrarlos así.

Seguí de antojo con un buen taco de barbacoa ($25), que desde que llegué y me tocó mi turno pedí que lo fueran dorando en plancha para que quedara crujiente, y de esa manera disfrutar de los dos mundos: el tronido que alimenta el alma y el sabor jugoso de una buena barbacoa. Muy cumplidor. Lo pedí solamente dorado de un lado, muy dorado, y resultó una buena elección por la suavidad y la textura.

Seguí con un taco de tripa ($25). Aquí la tripa es semisuave, digamos, es decir, no es súper dorada ni blandita, sino media, con un poco de dente al morder y un poco de suavidad. Este se me hizo normal, no sobresaliente, digamos, solo cumplidor.

Por último, pedí uno de chingadera, o también llamado escombro ($25), que es lo que los puso en el mapa. Es el sobrante de cada picada de proteína que queda en la tabla y que van poniendo en una ollita y revolviendo con jitomate, cebolla y cilantro en una especie de guiso, que lleva cuerito, buche, chicharrón, maciza y chorizo, entre otras carnes. Estos son los que más sabor tienen: sorprende el primer bocado y otro sabor en el segundo, y así vas reconociendo las diferentes carnes.

Tacos Miguelito es lo que hace de México un lugar especial para disfrutar en calle y comprometerte a romper la dieta. Larga vida.

¡Sé feliz!

TOMA NOTA

Tacos Miguelito (puesto de calle)

Comida 4.5

Lugar 4

Servicio 4

D: Av. José María Morelos 2367, Vallarta, Guadalajara, Jal.

H: Lunes a sábado de 7:30 am a 12:30 pm.

IG @tacos_miguelito.

Tel: 3318484623.