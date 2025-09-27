Atendiendo una invitación de mi querido Memo Martínez Conte, para ponernos al día con la vida, acudimos a Puerto 23 a sugerencia de él. Llegamos el viernes pasado y la pasamos muy bien.Puerto 23 inició en el año 2021 en su sucursal de Av. Real Acueducto 360, con un pequeño local con apenas un puñado de mesas. Ahora cuenta con un local, ahí mismo, más grande. Debe su nombre a que, en aquel entonces, vendían todas sus tostadas y tacos a ($23); ahora han pasado algunos años y sus precios están de acuerdo con estos tiempos.Enrique, a quien también conocemos como Henry, abrió una segunda sucursal con un restaurante más grande y muy bien montado, donde anteriormente había un Starbucks en Av. Providencia esquina Bogotá, frente a la iglesia La Madre de Dios. Henry no es ningún amateur en el tema, ya que trabajó para el restaurante Los Arcos durante 25 años, pasando por todas sus posiciones hasta llegar a ser gerente.Y pues bien, aquí te cuento qué tal nos fue. En realidad pedimos puras botanas para picar un poco de todo.Iniciamos con una botana del capi ($900) (aunque en la carta decía $1,064). Es un plato con camarón y pulpo cocidos, callo de hacha (venían ocho piezas) y media docena de ostiones frescos. Todo el producto con muy buena pinta. El callo, que les llega dos veces por semana por avión desde Bahía de Kino, Son., y según aprendí de mi amigo Chema Hernández, debe tener su corte a 90 grados y no debe notarse una pequeña curva sino totalmente recto para saberse fresco. Y así estaban: de muy buena consistencia y sabor. Los ostiones en su concha también con buena pinta y ese sabor intenso a mar. El pulpo, cocido en su punto sin ser chicloso. Y el camarón, de tamaño regular. Lo acompañan con medias lunas de pepino y cebolla en pluma.Seguimos con su taco de jaiba ($79). Es el famoso soft shell, que se confecciona pasando este cangrejo -que atrapan justo en su etapa de crecimiento, cuando mudan su exoesqueleto para crecer- por harina y friéndolo a alta temperatura para que quede lo más dorado posible. Su sabor hace que solo lo acompañen con una tortilla calientita y un poco de aguacate, para que tú lo bañes a tu antojo con salsa.Probamos después el taco 23 ($79). ¡El de la casa! Éste lo preparan con una costra de queso manchego, camarones a las brasas y un aderezo de chipotle. Coronado con una rebanada de aguacate y es todo. De muy buen sabor y con una tortilla azul maravillosa.Para terminar de burlarme de la báscula, llegó el taco capi ($79). Éste es de pulpo zarandeado: un buen tentáculo con dejos dorados en sus ventosas, una buena cucharada de guacamole y doble tortilla para que aguante el peso.Ya con tanque lleno, no pude probar sus tostadas, que vi muy bien servidas, pero hay más tiempo que vida, así que en una vuelta las hago mías.¡Sé feliz! Comida 4.5Lugar 4.5Servicio 4 Domicilio: Av. Providencia 2951, Providencia 4a. Secc., Guadalajara, Jalisco.Horario: Lunes a miércoles de 10:00 am a 9:00 pm; jueves a sábado de 10:00 am a 10:00 pm; domingo de 10:00 am a 8:00 pm.IG: puerto23.mxTeléfono: 33 1348 7667 CT