Corría el año de 2012 cuando Gera abrió, por el rumbo de Chapalita, Yolanda Mare, un restaurante de comida mediterránea, un poco más enfocada en cocina italiana. Con el paso del tiempo, se certificó como pizzero en la Scuola Italiana di Pizzaioli y se volvió embajador de la marca de harina 5 Stagioni, considerada una de las mejores harinas para hacer pizza napolitana.

Esta harina es de larga fermentación, lo que facilita la digestión y permite que la masa quede delgada, de modo que en solo 90 segundos, una vez ingresada al horno, salga completamente cocida.

Así, en 2023 decidió abrir un restaurante ubicado en la calle Morelos, unas cuatro cuadras debajo de Chapultepec, enfocado principalmente en pizzas napolitanas y algunos complementos de platillos italianos para completar el menú. El lugar es pequeño, con solo unas pocas mesas, pero con mucho movimiento de pedidos para entrega.

En compañía de mis dos hijos, Carlo y Claudio, nos dispusimos a comer bien y como Dios manda, y aquí te platico nuestra experiencia.

Iniciamos con un Carpaccio di manzo ($220), preparado con láminas delgadas de cabrería, un corte que proviene del filete de T-bone y es muy suave. Se corona con arúgula fresca, láminas de buen queso parmesano Reggiano y una vinagreta a base de mostaza Dijon y vinagre balsámico, para finalizar con una espolvoreada de hierbas finas (comúnmente perejil, tomillo, romero, estragón, hierbabuena y laurel). Es un plato muy fresco que se acompaña con pan de pizza, una deliciosa entrada para compartir.

Seguimos con lo que veníamos buscando: las pizzas. Pedimos dos. Primero llegó la Gamberetti Pizza ($320). Lleva salsa de tomate San Marzano en lata con chipotle y guajillo, muy cremosa, camarones salteados en ghee (mantequilla clarificada) y ajo, y una buena espolvoreada de perejil picado. Su masa se siente suave y ligera, con bordes dorados y burbujas de aire en las orillas. El queso es de muy buena calidad y sabe a verdadero mozzarella, por lo que sus precios están acordes a sus ingredientes totalmente italianos.

Después llegó la Pizza Jones ($290), la pizza insignia de la casa, por ello la pedimos. Tiene una combinación inusual de ingredientes que la hace explosiva en sabor: base de aceite de orégano, mezcla de varios quesos, cacahuate garapiñado, cebolla morada en pluma, rodajas de pera fresca y panceta ahumada. Al final se añaden líneas de aceite trufado. Los sabores son maravillosos: lo salado se combina con los toques dulces del cacahuate, mientras que la masa limpia el paladar; la pera y la panceta se complementan en cada bocado. Sin duda, una receta atrevida y deliciosa.

Por último, y a manera de postre, probamos la Pizza Nuvola ($190), con base de Nutella, plátano, bombones quemados y nuez caramelizada. Larga vida a Napoli Jones.

¡Sé feliz!

Evaluación

Comida 4.5

Lugar 4

Servicio 4

Napoli Jones

Dirección: C. José María Morelos 1229, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco.

Horario: Miércoles a lunes de 1:30 p.m. a 12:00 a.m.; domingos cierran a las 7:00 p.m.

Instagram: @napolijones_mx.

Teléfono: 33 3827 0355.

