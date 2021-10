Por unos buenos de lengua matutina

Cuando Angélica abrió su puesto hace 5 años, todos la llamaban “prima” y de ahí que todos conozcamos el puesto como Tacos Los Primos. En la misma calle que hace algunas semanas reseñé un puesto de mariscos. Viniendo por avenida Patria hacia Mariano Otero, pasando lo que fue Olaza Tepeyac, inicia la calle Monte Falco, allí doblas a la derecha y está el puesto de acero inoxidable con una barrita y con algunas mesas por separado, que inspiran mucha limpieza y dedicación a lo que hacen.

Tienen varias salsas (que es el 50% de lo que hace a un buen puesto); una macha con chile Yahualica que ojalá estuviera buena, está buenísima. Una de tomate asado con serrano, como molcajeteada; y por último, una de e chile y vinagre, vamos pues, como de torta ahogada.

Al llegar hay que pedir directo en la caja. No te cobran en ese momento, más bien es darte una orden que al mismo tiempo pasan al taquero. Al inicio te ofrecen un consomé en donde cocinaron la carne. Por cierto todo se cocina en la misma olla: lengua, labio y la birria de res. Lo hacen por 6 horas y desgracian (desgrasan) el consomé para ofrecértelo lo más ligero que se pueda en un vasito de plástico, al que puedes aderezar a tu gusto.

Ofrecen tacos de birria de res ($17), lengua ($40), cachete ($25) y bistek ($17), pero no asada porque es a la plancha, no en asador. Yo pedí uno de cada uno. Pero… no hubo lengua ese día. Esa variedad se acaba por ahí de las 9:30 AM. Solo ponen cuatro lenguas y es lo que venden. Por lo que tuve que volver otro día a eso de las 9:00 am.

Los de lengua son fenomenales, no por nada son los primeros que se acaban. No es picada ni rebanada como los he comido en otros lugares. Sirven tres trozos más o menos generosos, en taco con copia (una segunda tortilla) y los bañan en una salsita verde que no pica, pero que le da gran sabor. Ahí yo los castigué con la salsita macha, cilantro y un poco de limón para alternar una mordida al taco y otra a un chile verde. Buenazos.

Los de birria te los ofrecen blandos, semi o dorados. La carne es muy suave y los chopeas con ese consomé que acompañado con la salsita de chile y vinagre hacen el match perfecto, para abofetear cualquier dieta o propósito de Año Nuevo.

Los de cachete (o labio como algunos los llaman) son deliciosos. Para mí son los que más sabor tenían, así es el cachete, no por nada dicen que algo “¡estuvo de cachete!”. Igual que la lengua, te sirven trozos que decoras y deglutes a tu gusto, sin sacar el Manual de Carreño. Únicamente te entregas como si fuera tu última cena y que venga lo que tenga que venir.

El de bistek es de sábana de res. Son normales, cumplidores, abultados, con carne muy picadita. Sí, con el sello de calidad pero tampoco nada que presumir.



Tacos Los Primos