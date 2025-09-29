Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte del 29 de septiembre al 5 de octubre

Durante la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre, algunos signos del zodiaco contarán con el respaldo de planetas como Leo en Venus, que abrirán las puertas a oportunidades que debes aprovechar. Estas son las predicciones para los signos más afortunados de esta semana, según la astróloga Mizada Mohamed.

¿Qué signos tendrán suerte este semana?

Tauro

La suerte está de tu lado y es un buen momento para cerrar capítulos y dar paso a nuevas experiencias, tanto en el ámbito económico como en el sentimental. Podrías recibir una sorpresa o un reconocimiento que alegrará tu corazón. Recuerda que lo que siembras, tarde o temprano, da sus frutos.

Cáncer

El contacto con amigos y nuevas personas puede generar oportunidades profesionales en el corto plazo, aportando mayor libertad y equilibrio a tu vida. Ese balance que has estado buscando empieza a materializarse.

Libra

Recibirás noticias que llenarán tu corazón de alegría. Si el pasado vuelve a aparecer, aprovéchalo para sanar viejas heridas y liberarte, enfocándote en vivir plenamente el presente.

Acuario

El universo trabaja a tu favor: tu dedicación y esfuerzo serán recompensados si mantienes la confianza en ti mismo. Esta semana promete logros y la apertura hacia nuevas oportunidades.

