Lunes, 29 de Septiembre 2025

Entretenimiento |

Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte del 29 de septiembre al 5 de octubre

La astrologa Mizada Mohamed ha revelado que signos tendrán éxito en sus acciones y actividades de la semana del  29 de septiembre al 5 de octubre

Por: Anel Solis

La astróloga Mizada Mohamed dio a conocer sus predicciones para esta semana del 29 de septiembre al 5 de octubre. UNSPLASH/ The New York Public Library/ ESPECIAL / FB / MIZADA

Durante la semana del  29 de septiembre al 5 de octubre, algunos signos del zodiaco contarán con el respaldo de planetas como Leo en Venus, que abrirán las puertas a oportunidades que debes aprovechar. Estas son las predicciones para los signos más afortunados de esta semana, según la astróloga Mizada Mohamed.

¿Qué signos tendrán suerte este semana?

Tauro
La suerte está de tu lado y es un buen momento para cerrar capítulos y dar paso a nuevas experiencias, tanto en el ámbito económico como en el sentimental. Podrías recibir una sorpresa o un reconocimiento que alegrará tu corazón. Recuerda que lo que siembras, tarde o temprano, da sus frutos.

Cáncer
El contacto con amigos y nuevas personas puede generar oportunidades profesionales en el corto plazo, aportando mayor libertad y equilibrio a tu vida. Ese balance que has estado buscando empieza a materializarse.

Libra
Recibirás noticias que llenarán tu corazón de alegría. Si el pasado vuelve a aparecer, aprovéchalo para sanar viejas heridas y liberarte, enfocándote en vivir plenamente el presente.

Acuario
El universo trabaja a tu favor: tu dedicación y esfuerzo serán recompensados si mantienes la confianza en ti mismo. Esta semana promete logros y la apertura hacia nuevas oportunidades.

