Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte del 29 de septiembre al 5 de octubre

Durante la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre, algunos signos del zodiaco contarán con el respaldo de planetas como Leo en Venus, que abrirán las puertas a oportunidades que debes aprovechar. Estas son las predicciones para los signos más afortunados de esta semana, según la astróloga Mizada Mohamed.Tauro La suerte está de tu lado y es un buen momento para cerrar capítulos y dar paso a nuevas experiencias, tanto en el ámbito económico como en el sentimental. Podrías recibir una sorpresa o un reconocimiento que alegrará tu corazón. Recuerda que lo que siembras, tarde o temprano, da sus frutos.Cáncer El contacto con amigos y nuevas personas puede generar oportunidades profesionales en el corto plazo, aportando mayor libertad y equilibrio a tu vida. Ese balance que has estado buscando empieza a materializarse.Libra Recibirás noticias que llenarán tu corazón de alegría. Si el pasado vuelve a aparecer, aprovéchalo para sanar viejas heridas y liberarte, enfocándote en vivir plenamente el presente.Acuario El universo trabaja a tu favor: tu dedicación y esfuerzo serán recompensados si mantienes la confianza en ti mismo. Esta semana promete logros y la apertura hacia nuevas oportunidades.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *AS