Así puedes preparar la gelatina en nogada, el postre ideal para las fiestas patrias

Los chiles en nogada son un platillo emblemático de la cocina poblana, que consiste en un chile poblano relleno de picadillo (una mezcla de carne y frutas), cubierto con una salsa de nuez (la nogada) y adornado con granada y perejil, representando los colores de la bandera mexicana. Este plato dulce y salado simboliza la celebración de la Independencia de México, por lo que, tradicionalmente, se suele consumir en la temporada de agosto a septiembre.

Además, en algunas ocasiones este platillo se combina con la gelatina en nogada , la cuan también lleva los colores de nuestra bandera y es el complemento ideal para los festejos patrios.

¿Cómo preparar la gelatina en nogada?

Esta receta, aunque parezca muy elaborada, es bastante rápida y sencilla de hacer. Asimismo, la porción de esta receta alcanzaría para 6 u 8 personas, aproximadamente.

Ingredientes:

14 g grenetina (2 sobres)

¼ taza leche fría

2 tazas yogurt natural o crema espesa

1 taza azúcar o edulcorante

1 lata leche evaporada fría

190 g queso crema o queso doble crema a temperatura ambiente

1 taza nuez de castilla pelada y sin piel

1 cdita vainilla

½ cdita canela

Opcional: ¼ - ½ taza jerez dulce

½ taza de granada

½ taza nuez picada

1 taza granadas

Nuez picada

1 kiwi, partido en rebanadas

Preparación:

Hidratar la grenetina en la leche y dejar un par de minutos hasta que cuaje.

Mezclar el yogurt con azúcar y llevar a fuego medio hasta que el azúcar se disuelva.

Añadir la grenetina y dejar hasta que la gelatina se haya disuelto.

Licuar todo, excepto la nuez picada y la granada

Vaciar en un molde previamente engrasado

Añadir la granada y la nuez

Mezclar y refrigerar un par de horas.

Decorar con granadas, nuez picada y rebanadas de kiwi.

