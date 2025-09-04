Jueves, 04 de Septiembre 2025

Así puedes preparar la gelatina en nogada, el postre ideal para las fiestas patrias

Los chiles en nogada simbolizan la celebración de la Independencia de México

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

¿Cómo hacer gelatina en nogada? EL INFORMADOR / ARCHIVO / ESPECIAL / IG / @chefemmapinto

Los chiles en nogada son un platillo emblemático de la cocina poblana, que consiste en un chile poblano relleno de picadillo (una mezcla de carne y frutas), cubierto con una salsa de nuez (la nogada) y adornado con granada y perejil, representando los colores de la bandera mexicana. Este plato dulce y salado simboliza la celebración de la Independencia de México, por lo que, tradicionalmente, se suele consumir en la temporada de agosto a septiembre.

Además, en algunas ocasiones este platillo se combina con la gelatina en nogada, la cuan también lleva los colores de nuestra bandera y es el complemento ideal para los festejos patrios.

¿Cómo preparar la gelatina en nogada?

Esta receta, aunque parezca muy elaborada, es bastante rápida y sencilla de hacer. Asimismo, la porción de esta receta alcanzaría para 6 u 8 personas, aproximadamente.

Ingredientes:

  • 14 g grenetina (2 sobres)
  • ¼ taza leche fría
  • 2 tazas yogurt natural o crema espesa
  • 1 taza azúcar o edulcorante
  • 1 lata leche evaporada fría
  • 190 g queso crema o queso doble crema a temperatura ambiente
  • 1 taza nuez de castilla pelada y sin piel
  • 1 cdita vainilla
  • ½ cdita canela
  • Opcional: ¼ - ½ taza jerez dulce
  • ½ taza de granada
  • ½ taza nuez picada
  • 1 taza granadas
  • Nuez picada
  • 1 kiwi, partido en rebanadas

Preparación: 

  • Hidratar la grenetina en la leche y dejar un par de minutos hasta que cuaje.
  • Mezclar el yogurt con azúcar y llevar a fuego medio hasta que el azúcar se disuelva.
  • Añadir la grenetina y dejar hasta que la gelatina se haya disuelto.
  • Licuar todo, excepto la nuez picada y la granada
  • Vaciar en un molde previamente engrasado
  • Añadir la granada y la nuez
  • Mezclar y refrigerar un par de horas.
  • Decorar con granadas, nuez picada y rebanadas de kiwi.

