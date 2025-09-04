Pensión Bienestar: ¿Puedo seguir usando mi tarjeta vieja para el pago de septiembre?

La Pensión Bienestar para Adultos mayores es un programa social del Gobierno de México brinda apoyo económico a las personas adultas mayores del país.Los pagos se realizan cada dos meses, por lo que los adultos mayores a partir de los 65 años reciben 6 mil 200 pesos bimestrales a través de la tarjeta Bienestar.Este mes de septiembre se inician los depósitos correspondientes al bimestre septiembre-octubre de las Pensiones del Bienestar para Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Mujeres Bienestar, así como del Programa del Bienestar para Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.Del 1 al 25 de septiembre se llevarán a cabo los pagos correspondientes al bimestre septiembre-octubre de las Pensiones del Bienestar para Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Mujeres Bienestar, además del Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.Los depósitos se efectuarán de manera directa a través del Banco del Bienestar y se entregarán en orden alfabético: el proceso inicia el 1 de septiembre con los beneficiarios cuyos apellidos comiencen con la letra A y concluirá el día 25 con aquellos que tengan apellidos iniciados en W, X, Y o Z.Para el pago de la Pensión Bienestar de septiembre de 2025, los beneficiarios que cuenten con la tarjeta Bienestar anterior podrán seguir utilizándola, siempre y cuando se encuentre vigente.En caso de vencimiento o cualquier otra eventualidad, es la persona beneficiaria quien debe acudir a cualquier sucursal del Banco del Bienestar.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *AS