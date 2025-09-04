Pensión Bienestar: ¿Puedo seguir usando mi tarjeta vieja para el pago de septiembre?

La Pensión Bienestar para Adultos mayores es un programa social del Gobierno de México brinda apoyo económico a las personas adultas mayores del país.

Los pagos se realizan cada dos meses, por lo que los adultos mayores a partir de los 65 años reciben 6 mil 200 pesos bimestrales a través de la tarjeta Bienestar.

Calendario de pagos Pensión Bienestar septiembre 2025

Este mes de septiembre se inician los depósitos correspondientes al bimestre septiembre-octubre de las Pensiones del Bienestar para Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Mujeres Bienestar, así como del Programa del Bienestar para Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

Del 1 al 25 de septiembre se llevarán a cabo los pagos correspondientes al bimestre septiembre-octubre de las Pensiones del Bienestar para Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Mujeres Bienestar, además del Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

Los depósitos se efectuarán de manera directa a través del Banco del Bienestar y se entregarán en orden alfabético: el proceso inicia el 1 de septiembre con los beneficiarios cuyos apellidos comiencen con la letra A y concluirá el día 25 con aquellos que tengan apellidos iniciados en W, X, Y o Z.

¿Puedo seguir usando mi tarjeta Bienestar vieja para el pago de septiembre 2025?

Para el pago de la Pensión Bienestar de septiembre de 2025, los beneficiarios que cuenten con la tarjeta Bienestar anterior podrán seguir utilizándola, siempre y cuando se encuentre vigente.

¿Cómo renovar mi tarjeta Bienestar?

En caso de vencimiento o cualquier otra eventualidad, es la persona beneficiaria quien debe acudir a cualquier sucursal del Banco del Bienestar.

