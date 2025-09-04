Un hombre que era buscado por homicidio en Zacatecas desde 2021 fue detenido por elementos de la Policía Regional, en coordinación con la Comisaría de Inteligencia de la Policía Estatal Preventiva, en el municipio de Villa Hidalgo, Jalisco.

La Comisaría de Inteligencia recibió informes sobre una persona que contaba con un mandato judicial vigente por homicidio y lesiones en aquella entidad. Tras realizar las investigaciones, se identificó al sujeto, Javier 'N' de 67 años, quien frecuentaba algunos puntos de Villa Hidalgo. Con ello, se estableció un operativo de búsqueda y rastreo con la Policía Regional.

El ahora detenido fue capturado en el cruce de las calles San Felipe y Santa Elena, en la colonia Lomas de Santa Teresa, donde los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia. Javier estaba aparentemente escondido entre la maleza cuando los uniformados lo detectaron y se cercioraron que cumpliera con las características del hombre buscado.

Tras realizar la revisión de protocolo se verificaron sus datos y se confirmó la identidad de Javier 'N', por lo que fue puesto a disposición de un agente del ministerio público para su traslado ante el juez que lo requiere.

