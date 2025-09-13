¿Por qué el amor donde se idealiza a la pareja no funciona?

La relación es algo complejo que requiere de varios elementos para que se vuelva cercana y armoniosa. Y, en este sentido, pensar que la pareja debe cumplir lo que esperamos de ella es una práctica riesgosa. Te contamos por qué.

El amor ha sido tema de innumerables estudios y teorías en la psicología, debido a su complejidad y la variedad de formas en que se manifiesta.

Entre las diversas formas de amor identificadas, el amor fatuo destaca como una tendencia en las relaciones que puede ser particularmente dañina.

¿A qué se le conoce como amor fatuo?

De acuerdo con el sitio de Psicología y Mente, este tipo de amor es impulsivo y superficial, caracterizado por una intensa pasión y un compromiso que, aunque puede parecer sólido, no está respaldado por la intimidad y el entendimiento mutuo que son esenciales para una relación duradera .

En 1986, el psicólogo Robert Sternberg presentó su teoría triangular del amor, en la cual describió tres componentes fundamentales que definen cualquier relación amorosa: pasión, intimidad y compromiso .

Según esta teoría, el amor fatuo surge cuando la pasión y el compromiso están presentes, pero la intimidad, que es el componente que aporta cercanía y conexión emocional profunda, está ausente . Es un amor inmaduro, que se desarrolla rápidamente y se basa más en la atracción física y la idealización de la otra persona que en una comprensión y aceptación genuina .

El peligro del amor fatuo radica en su naturaleza transitoria. Sin la estabilidad que ofrece la intimidad, estas relaciones a menudo carecen de una base sólida y tienden a desmoronarse tan rápidamente como comenzaron .

La falta de una conexión profunda significa que los desafíos y las diferencias en la relación pueden llevar a conflictos intensos y, eventualmente, a la ruptura. Este tipo de relaciones son comunes en la adolescencia y en personas que, por diversas razones, pueden tener dificultades para formar vínculos emocionales profundos y duraderos.

Además, el amor fatuo puede llevar a una idealización excesiva de la pareja, donde se le atribuyen cualidades casi divinas, ignorando sus defectos y complejidades . Esto puede resultar en una profunda desilusión cuando la realidad inevitablemente se impone, revelando que la persona amada no es la figura perfecta que se había imaginado. Este choque entre la fantasía y la realidad puede ser doloroso y dejar cicatrices emocionales .

Sin embargo, reconocer el patrón del amor fatuo puede ser un primer paso para evitar caer en este tipo de relaciones destructivas. Entender que el verdadero amor se construye con el tiempo, basado en la confianza, la comunicación y la intimidad, es esencial para formar vínculos más sanos y duraderos.

