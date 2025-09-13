La cuenta regresiva ya comenzó y la noche del 15 de septiembre está a la vuelta de la esquina. Si ya tienes tu lista preparada, este es el momento perfecto para revisar que no falte ningún detalle en tu celebración.¿Ya tienes el pozole, los chiles, las tostadas y los pambazos? ¿Y qué hay del postre? Si aún no lo has pensado, no te preocupes: en esta ocasión te compartimos tres recetas de postres mexicanos fáciles y deliciosos que podrás preparar sin complicaciones.Con estas ideas, nada se interpondrá en tu plan para disfrutar de una Noche Mexicana por las Fiestas Patrias llena de sabor y tradición.¿Te suena de algo? Es el mismo que venden a las afueras de algunos pueblos del país. El pan de elote es un postre mexicano perfecto para tu Noche Mexicana, sobre todo si estás buscando algo ligero y cero empalagoso. ¡Y también tiene muchísima fibra!¡Disfruta!Otro clásico de los postres mexicanos: el arroz con leche. Ideal para servir justo después de dar el grito cuando se empieza a sentir el frío. Conoce la receta para que tus invitados disfruten de algo dulce y calentito este 15 de septiembre.¡Buen provecho!Desde luego, cuando se habal de postres mexicanos para dar el grito, no podemos dejar a un lado la capirotada. Pocos postres son tan mexicanos como la capirotada, y aquí te dejamos la receta de la Chef Pati Jinich para que la recrees en tu casa.¡Algo diferente!¿Ya sabes con qué postre mexicano vas a consentir a tus invitados este 15 de septiembre?*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF