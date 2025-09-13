La cuenta regresiva ya comenzó y la noche del 15 de septiembre está a la vuelta de la esquina. Si ya tienes tu lista preparada, este es el momento perfecto para revisar que no falte ningún detalle en tu celebración.

¿Ya tienes el pozole, los chiles, las tostadas y los pambazos? ¿Y qué hay del postre? Si aún no lo has pensado, no te preocupes: en esta ocasión te compartimos tres recetas de postres mexicanos fáciles y deliciosos que podrás preparar sin complicaciones.

Con estas ideas, nada se interpondrá en tu plan para disfrutar de una Noche Mexicana por las Fiestas Patrias llena de sabor y tradición.

Pan de Elote

¿Te suena de algo? Es el mismo que venden a las afueras de algunos pueblos del país. El pan de elote es un postre mexicano perfecto para tu Noche Mexicana, sobre todo si estás buscando algo ligero y cero empalagoso. ¡Y también tiene muchísima fibra!

Ingredientes

1 taza de harina de trigo

1 lata de leche condensada

90 g de mantequilla

4 huevos medianos

1 cucharada de polvo para hornear

1 cucharadita de esencia de vainilla

6 elotes frescos desgranados (medianos)

Preparación

Derrite la mantequilla en sartén o microondas, como te resulte más práctico.

En el vaso de tu licuadora, vierte la mantequilla liquida y agrega los huevos, la vainilla, y la leche condensada. Licua hasta que se integren de manera uniforme.

A tu mezcla líquida, agrega la harina, el polvo para hornear, y los granos de elote. Licua a velocidad alta hasta que se integren los ingredientes y, en caso de ser necesario, remueve el contenido con una espátula para que sea más fácil de licuar.

Precalienta el horno a 180° C y engrasa un molde de por lo menos 25 cm de diámetro. Puedes usar moldes pequeños y dividir la mezcla según consideres.

Hornea durante 45 minutos o hasta que esté listo, depende de la potencia de tu horno.

Deja enfriar antes de desmoldar y sirve al gusto.

¡Disfruta!

Arroz con leche

Otro clásico de los postres mexicanos: el arroz con leche. Ideal para servir justo después de dar el grito cuando se empieza a sentir el frío. Conoce la receta para que tus invitados disfruten de algo dulce y calentito este 15 de septiembre.

Ingredientes

1 litro de la leche de tu preferencia

1 lata de leche condensada

1 lata de leche evaporada

1 ramita de canela

20 g de ralladura de naranja (opcional)

1 taza de arroz común previamente enjuagado y remojado (por al menos 10 minutos)

Preparación

En una olla profunda, vierte la leche y ponla a hervir junto con la canela y la ralladura de naranja.

Una vez que rompa hervor, agrega la leche evaporada y la leche condensada. Remueve hasta que se integren.

Agrega tu arroz y cocina hasta que se ablande. Cuida que no se pegue o se pase de cocción.

Deja enfriar o sirve caliente, ¡es al gusto!

¡Buen provecho!

Capirotada de Fiestas Patrias

Desde luego, cuando se habal de postres mexicanos para dar el grito, no podemos dejar a un lado la capirotada. Pocos postres son tan mexicanos como la capirotada, y aquí te dejamos la receta de la Chef Pati Jinich para que la recrees en tu casa.

Ingredientes

8 tazas de agua

2 tazas de piloncillo picado o rallado

1 ramita de canela

3 clavos enteros

4 bolillos o su equivalente en pan de caja cortado en rebanadas de 2 cm, de preferencia de hace 2 días

1/4 taza de mantequilla sin sal derretida

2 plátanos maduros pelados y rebanados

2/3 de taza de ciruelas pasa picadas

1 taza de nueces picadas y tostadas

1 taza de queso Cotija o fresco desmoronado

Pizca de canela molida para espolvorear (opcional)

Preparación

En una olla mediana, calienta el agua a fuego medio alto. En cuanto rompa hervor, añade el piloncillo, la canela y los clavos.

Reduce el fuego a medio y hierve durante unos 25 minutos o hasta que se disuelva el piloncillo y parezca jarabe ligero. Apaga el fuego y quita la ramita de canela y los clavos.

Precalienta el horno a 165° C y unta las rebanadas de pan con la mantequilla. Lleva a hornear de 12 a 15 minutos o hasta que estén dorados.

Engrasa un refractario grande. Pon una capa de rebanadas de pan en el fondo. Cubre con el plátano, la ciruela pasa y las nueces. Vierte la mitad del jarabe encima. Añade otra capa de pan, vierte el resto del jarabe encima y espolvorea el queso. Espolvorea con canela si lo deseas.

Cubre con papel aluminio y hornea de 45 a 50 minutos, o hasta que el pan haya absorbido todo el jarabe.

Retira del horno y deja reposar por al menos 20 minutos. La puedes servir tibia o fría.

¡Algo diferente!

¿Ya sabes con qué postre mexicano vas a consentir a tus invitados este 15 de septiembre?

