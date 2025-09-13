De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los desprendimientos nubosos y la humedad restante que despierta el ciclón tropical “Mario”; canales de baja presión sobre el centro, noreste y sureste; y la onda tropical número 32 sobre la península de Yucatán, originarán lluvias intensas —de 75 a 150 milímetros— en Jalisco. En Puerto Vallarta, el sábado se presentará con lluvia eléctrica en horas de la tarde.

El SMN también informó que “Mario”, en punto de las 09:00 horas, se localizó a 105 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 280 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, dejando de afectar al país por la madrugada de hoy. En Jalisco se prevén vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 24 km/h,

¿Lloverá hoy 13 de septiembre en Puerto Vallarta?

De acuerdo con la cadena Meteored, en la urbe vallartense el cielo permanecerá con nubes y claros; con temperaturas que oscilarán de los 31 a los 24 grados centígrados y ráfagas de viento Sureste que correrán a 23 km/h. Asimismo, se registra la caída de lluvia eléctrica —con una acumulación de agua de 7.6 mm— en el 80% de su región durante las siguientes horas:

02:00 a 03:00 PM Tormenta (60%) Acumulación de agua de 1.2 mm 04:00 PM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 0.3 mm 05:00 PM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 1.3 mm 06:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.6 mm

Asimismo, habrá oleaje de hasta 3.5 metros en sus costas.

Estadísticas de lluvia para mañana

02:00 AM Lluvia (30%) Acumulación de agua de 0.1 mm 06:00 a 07:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.4 mm 09:00 PM Lluvia (40%) Acumulación de agua de 0.3 mm

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que, para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias con actividad eléctrica al centro, sur, oriente y occidente del territorio.

Con información del SMN, IAM, y Meteored.

