¿Cuánto debe medir los platos para una alimentación saludable?

Las fiestas patrias comienzan en breve, pero el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomienda tomar con reserva la celebración nacional y cuidar lo que comemos, en beneficios de la salud.

El IMSS pidió a la población, para este septiembre, no consumir platillos típicos ricos en grasas, azúcares o condimentos, y sustituirlos por alimentos horneados, agua natural, tés sin azúcar y servir raciones adecuadas para adultos y menores.

La nutrióloga del IMSS, Alma Belén Membrila Torres, explicó que una alimentación saludable consiste también en medir las porciones: para los adultos, los alimentos se deben servir en un plato de 23 centímetros de diámetro y para los menores en uno de 19 ; ambos deben contener verduras, una cuarta parte comida de origen animal y el resto cereal o pasta.

Para las personas con diabetes o hipertensión, lo recomendable es que consuman raciones moderadas y privilegien la ensalada de verduras . “De esta forma se puede mantener el control de los niveles de glucosa durante las cenas”.

Destacó que es importante que la población considere si tiene alguna restricción médica o padece alguna de estas enfermedades para determinar si se pueden o no cenar algunos platillos en las festividades patrias.

Membrila Torres explicó que como colación vespertina, entre las 5 y 6 de la tarde, se podrían consumir algunas semillas como cacahuates, pistaches, entre otras, para más tarde dar paso a la cena, la cual de preferencia debe ofrecer platillos bajos en calorías, grasas y azúcares.

La nutrióloga Alma Belén Membrila Torres insistió en preferir para estas fechas una alimentación saludable, ingerir agua simple, aguas de sabor, como jamaica o limón endulzadas con algún sustituto de azúcar y no consumir jugos ni refrescos.

Con información del IMSS

OA