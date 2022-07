La iniciativa mexicana Poder Prieto es promovida por actores y actrices, así como investigadores, creativos y profesionistas con la misión de visibilizar los estragos de la discriminación en un país donde paradójicamente la piel morena es mayoritaria.

En su propio portal, la iniciativa se define a sí misma de esta manera:

“Poder Prieto nace de la necesidad imperante de cambiar las narrativas y prácticas racistas, que han sido normalizadas, reproducidas y perpetuadas en la industria audiovisual y del entretenimiento”, de hecho rostros conocidos como Maya Zapata y Tenoch Huerta (quien ha llevado el discurso de la inclusión hasta las filas del súper popular Universo Marvel) impulsan esta propuesta para desaprender los puntos racistas enraizados entre los mexicanos.

Las personalidades sumadas a Poder Prieto sostienen que la perpetración del racismo está tan asimilado por el discurso mediático y la sociedad en general que ni siquiera nos habíamos dado cuenta del problema que ello entraña, aunque las cifras sobre actitudes racistas existen y suponen un detrimento para quienes padecen de la discriminación transversal que afecta distintas capas sociales, gremios, edades y géneros.

“Somos una colectividad creada por actrices, actores, miembros de la industria audiovisual, organizaciones civiles, académicas y personas de diversos horizontes y luchas, que han vivido en desventaja por su origen, su tono de piel morena o negra, y que reconocen la poderosa influencia que tienen los medios de comunicación en la vida íntima y social de las personas. Y juntos, en una voz coral, decimos: Ya basta”.

La iniciativa va en serio, justo el año pasado fue su primer festival para visibilizar la discriminación que las personas de tez oscura padecen en la industria cinematográfica.

Sus impulsores sostiene que lo que aquello que no se habla no importa y no se modifica, por lo que el planteamiento central es llevar el tema a la conversación y si bien aseguran que no existe ánimo alguno de tener la razón o abrir más flancos de polarización, sí defienden un diálogo que dimensione justamente este problema.

La reflexión es lanzada con intenciones de permear en toda América Latina, pues así como en México, los países al sur también han sido expuestos exclusivamente a ciertos cánones de belleza y prestigio que poco empatan con las realidades de sus sociedades y los valores que deberían de importar en estas latitudes.

El primer festival efectuado el año pasado, tuvo lugar en el Faro Cosmos, y fue impulsado por Maya Zapata, Horacio García-Rojas, la actriz Vania Sisaí Rodsan, José Aguilar de RacismoMx, y la secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

Sin embargo, la iniciativa no cerró en diciembre de ese año, también cuenta con un portal en internet y redes sociales donde continúan con la lucha por visibilizar y reeducar en este sentido.

Su sitio web cuenta con sentidos testimonios sobre la discriminación y la reflexión de esta, así como la invitación abierta para que se den a conocer casos e historias de personas con piel morena que ejemplifican historias de éxito y obstáculos superados.

Con información de Poder Prieto Mx

CP