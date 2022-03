Netflix: Poder Prieto exige erradicar estereotipos; critica campaña de ¡Qué drama!

A través de un comunicado, el movimiento antirracista “Poder Prieto”, enfocado en la equidad racial, diversa e incluyente en los medios audiovisuales mexicanos, hizo un llamado a diversas plataformas y productoras streaming como Netflix, Prime Video, HBO Max, Paramount Plus y Disnley Plus, para que en sus contenidos creados en México no promuevan y perpetúen estereotipos negativos, clasismo y racismo en sus personajes e historias.

En su misiva, Poder Prieto expresa que reconocen que en los países de origen de estas productoras y servicios de streaming hay agendas de inclusión y equidad racial, pero que en México no se implementa con las características adecuadas al contexto social del país.

“Los invitamos a entablar un diálogo con nosotros. Actualmente el grueso de lo que se produce en la industria mexicana (todas las plataformas) perpetúa estereotipos negativos, clasismo y racismo, no solo por la falta representación diversa y digna, sino también por las narrativas simples que prevalecen en las pantallas mexicanas”, indica el comunicado al referir que, de acuerdo a estudios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, más del 75 por ciento de la población en México es racializada, es decir, indígena, afrodescendiente o de piel morena.

“En los medios audiovisuales (cine, series de televisión, plataformas digitales), está población tiene muy poca representatividad (casi ninguna se trata de roles protagónicos) y cuando son incluidos lo hacen representando a personajes que replican prejuicios y estereotipos degradantes y criminalizantes”.

Poder Prieto hace referencia, por ejemplo, a la campaña publicitaria para “¡Qué drama, Novelas con N de Netflix”, de Netflix México, al señalar que esto “refleja claramente esta tendencia”, al mencionar previamente en su comunicado que “esas narrativas son el resultado de las telenovelas, contenido producido para un público al que se la considerado, de manera prejuiciosa, como ‘poco inteligente’. Han sido narrativas que han reforzado y perpetuado el racismo en nuestro país y que ahora las plataformas retoman sin reparo”.

Poder Prieto puntualizó en su comunicado que el objetivo del movimiento y esta petición al diálogo es para alentar y abrir nuevas posibilidades para el contendido con diversas e inclusión, además de permitir el desarrollo de nuevos creadores: “las posibilidades de un contenido rico, dinámico, complejo y atractivo son infinitas su abrimos el panorama. Hay miles de otras historias que merecen ser contadas”.

Poder Prieto indica que el movimiento está integrado por actrices, actores, directores, músicos, creativos, académicos y activistas de diversas áreas como el antirracismo, derechos LGBTTTIQ , derechos de pueblos originarios y afrodescendientes, entre otros.

MF