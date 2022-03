Chumel Torres: las polémicas que han marcado al comediante

Ya sea por comentarios enfocados a la política mexicana y la forma de actuar de los servidores públicos, por referirse despectivamente de actrices mexicanas como Yalitza Aparicio o por posturas clasistas, el comunicador José Manuel Torres Morales, mejor conocido como Chumel Torres, se ha envuelto en polémicas que no solo lo posicionan como una de las tendencias más comunes en las discusiones de redes sociales, pues también le han retirado proyectos de las plataformas más destacadas de entretenimiento.

En recientes días, Chumel Torres ha protagonizado nuevamente un escándalo con tintes políticos, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que hay una línea de investigación en contra del creador del noticiero cómico “El Pulso de la República”, presuntamente por violencia política de género.

Este nuevo episodio en la vida pública y profesional de Chumel Torres nace a raíz de expresiones altisonantes que dedicó a la senadora morenista Bertha Alicia Caraveo, quien el pasado 14 de marzo compartió en redes sociales documentos que afirmaron que la FGR tomaría cartas en el asunto por “violencia machista”.

En su programa de YouTube, Chumel Torres se refirió a la senadora como “tarada”, “arrastrada y babosa”, “lambiscona” y que se “escalda la lengua con el presidente”, en el contexto de la también polémica que se ha suscitado por José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y las investigaciones periodísticas que han surgido a raíz de sus propiedades.

“Yo soy de Chihuahua y tus pendejadas no me representan, usted no ama a México, ama a López Obrador. ¿Le puedo decir que se vaya a la verga o es muy fuerte? ¡Váyase a la verga!”, remató Chumel Torres en sus dichos a la legisladora Bertha Alicia Caraveo.

Más allá de la postura política de Chumel Torres hacia los conflictos y escándalos actuales de la política mexicana, los usuarios de redes sociales discutieron sobre la forma de expresarse del comunicador estaba llegando a niveles misóginos y groseros, y si esto realmente representa la libertad de expresión que el también comediante ha defendido al señalar que su estilo está enfocado en el humor y no desde el periodismo.

Tras apelar a la Ley General de Víctimas por la supuesta violencia machista ejercida por Chumel Torres, la senadora Bertha Caraveo indicó que este proceso lo llevaría hasta las consecuencias “Seguiré adelante hasta que la dignidad se haga costumbre”, avivando aún más la discusión de los internautas sobre si Chumel Torres necesita un freno ejemplar en su forma de expresarse hacia las personas.

Nombra “chocoflan” a hijo de AMLO

Fue en 2019, cuando en uno de sus videos Chumel Torres llamó “chocoflan” a Jesús Ernesto, hijo menor del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al burlarse de su apariencia física, situación que molestó a la madre del menor, y esposa del presidente, la académica y escritora Beatriz Gutiérrez Müller, quien exigió disculpas a Chumel, y después criticó que el comunicador fuera invitado al foro “¿Racismo y/o clasismo en México?”, organizado por la Conapred. Aunque en un inicio, tras la polémica, se cancelaría el foro, finalmente éste se realizó.

“¿A este personaje invitan a un foro sobre discriminación, clasismo y racismo? Sigo esperando una disculpa pública de este individuo sobre los ataques a mi hijo menor de edad”, dijo Gutiérrez Müller en sus redes sociales.

¡Adiós, HBO!

Tras anunciarse el foro “¿Racismo y/o clasismo en México?”, impulsado por la Conapred, en donde participaron finalmente los actores Maya Zapata y Tenoch Huerta, quienes a su vez han concretado el colectivo “Poder Prieto” para erradicar el racismo y clasismo y abogar por producciones culturales y de entretenimiento diversas, plurales y sin clichés, Chumel Torres participó en el encuentro pese a que el público indicó que él sería una de las personas menos indicadas para hablar sobre el racismo y la discriminación, al ser considerado como unas de las figuras públicas que más comentarios racistas y clasistas ha hecho en su proyectos públicos.

Pese a los intentos de Chumel por “justificar” su estilo de comunicar las noticias, el conductor recibió fuertes críticas al expresar sus inspiraciones de la comedia con programas de antaño que, en la actualidad, han estado en el escrutinio público por sus contenidos violentos, machistas y denigrantes justificados en la comedia de sus respectivas épocas.

Con esta participación y sumando otras polémicas previas, la productora y cadena HBO Latin America decidió finalizar su contrato con Chumel Torres para el programa “Chumel con Chumel Torres”, con el argumento de que analizaría el comportamiento del presentador en redes sociales ante las constantes críticas que recibió también por comentarios hacia el hijo menor del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Llama “Barbie oaxaqueña” a Yalitza Aparicio

Aún alegando que la imagen que circuló en redes de la que sería su supuesta cuenta verificada, Chumel Torres fue señalado de referirse con racismo y clasismo hacia la actriz nominada al Oscar, Yalitza Aparicio, al viralizarse un post acreditado a Chumel en el que se escribió “Los Reyes Magos me trajeron una Barbie oaxaqueña. Barre, trapea, sacude y plancha como de verdad”, acompañada de una imagen en la que la protagonista de “Roma” posa dentro de una imagen conmemorativa de “Barbie”.

Aunque el comunicador ha compartido fotografías de Yalitza, por ejemplo, en su llegada a la ceremonia del Oscar, acompañada por su mamá, también ha referido que la actriz debería ser la nueva “Batman”, situaciones que al tiempo ocasionaron críticas nuevamente luego de que la cadena de reparto Rappi, presentó Chumel como imagen de su campaña promocional. Los usuarios expresaron a la compañía su inconformidad porque tuvieran a Torres como imagen tras los comentarios polémicos que ha compartido, señalando que ya utilizarían sus servicios si no retiraban a Chumel de su promoción.

Posturas clasistas y racistas

*Compartiendo una imagen del personaje “Maribel Madrigal”, protagonista del filme animado “Encanto”, de Disney, Chumel Torres añadió un texto señalando “¿Cómo supiste que voté por Andrés Manuel López Obrador?”, ocasionando la molestia de la audiencia que reclamó al conductor que relacione aspectos físicos, el color de la piel y hasta su forma de vestir, sobre las preferencias políticas de una persona, en el contexto de que histórica y sistemáticamente las personas con color de piel morena suelen ser referidas como de escasos recursos e ignorantes, viviendo situaciones de discriminación y rezago social.

*Las referencias despectivas y burlescas de Chumel Torres también han sido criticadas luego de que, nuevamente en sus redes sociales, compartió un video del colectivo “Gordes Activistas de Argentina” (CGA), en donde compartieron detalles del que sería su primer encuentro plurinacional para sensibilizar sobre la diversidad corporal y erradicar los juicios hacía esto y la “gordofobia”. Chumel replicó el video citando “Nos vemos todos en el parq… en el Krispy Kreme”, generando molestias en la audiencia que lo calificó como insensible y gordofóbico.

