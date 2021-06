Placer neoyorquino

Nacieron en medio de la pandemia; es decir, hace ocho meses. La superaron, que ya es mucho decir, y ahora están con todo echándole lo kilos a su concepto.

Llegué un domingo en punto de las dos, y es que la verdad iba a otro restaurante de la misma calle, pero había 40 minutos de espera y con tanta oferta preferí ir a otro lugar; al ingresar al estacionamiento de Punto Sao Paulo vi por el retrovisor a George's Lobster Bar y me decidí por ellos. Ya los había oído mencionar, no sé de dónde pero ya los traía en el radar, aunque no sabía dónde estaban. En esta construcción que alberga como cuatro restaurantes, George's Lobster Bar está dando a la calle en planta baja y se especializan en Lobster Roll, que es este peculiar sándwich/hoto de ensalada de langosta.

El lugar es agradable, tiene una terraza abierta con mucha sombra natural, y un pequeño local donde tiene algunas mesas y una barra. El tintineo de los pedidos en redes no dejaba de sonar mientras esperaba mi orden, de las que les platico.

De inicio y para probar un poco de todo pedí un Roll trio $235, es un plato que tiene tres medios roles: langosta, camarón y cangrejo; en general, todos buenos. Son preparados con un aderezo que a base de mayonesa con un poco de miel y cátsup, y claro, la proteína es pasada por el sartén con mantequilla y especias; el pan no es tan suave como me hubiera gustado, pero es de buen sabor y consistencia. Lo acompañan con papas fritas y una salsita martajada con chile serrano con bajo picor. Mi favorito fue el de cangrejo. Creo que su textura y suavidad me ganaron. Viene acompañado con una Clam Chowder que es muy buena. De consistencia no tan espesa ni tan liquida, en su punto diría yo. Preparada con almeja chirla y chocolata. Le espolvorean un poco de paprika para la presentación y le da un toque único. Se acompaña con crutones de pan y viene con papa, poro y zanahoria, es imperdible.

Vino después un taco de langosta $120 “estilo” Rosarito, que por más veces que he estado en Tijuana no se me ha hecho ir a probarlos, pero a toda capillita le llega su fiestecita.

Es en tortilla de harina con una embarrada de frijoles negros refritos, una combinación de cuatro quesos, eso creo que ya es cosecha de ellos, aguacate y un aderezo de chipotle y langosta, claro, 80 gramos, está buena y es cumplidora, el aderezo le da un buen toque y la porción de langosta es óptima.

Por último, probé el pepito de langosta $230 tiene un poco de tocino que le da buen sabor, langosta y vegetales; además, una combinación de tres quesos que se nos hizo abundante… Y es que la carta no lo menciona y no lo esperábamos. Acabamos quitándolo y mejoró bastante.

¡Sé feliz!

Toma nota

George’s Lobster Bar

D. Calle São Paulo #2367, colonia Providencia, Guadalajara, Jalisco.

H. 13:00 a 22:00 horas domingo, martes y miércoles. De 13:00 a 24:00 horas jueves, viernes y sábado.

T. 33 3402 3790.

Comida: 4

Lugar: 4

Ambiente: 4