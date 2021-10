Pintando de rosa la ciudad: Fer Hernández

Con la iniciativa de Cruz Rosa y Álvaro Cuevas, la Calavera, ubicada en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, es una pieza más que se suma a Pintando de rosa la ciudad y la artista nos habla sobre este trabajo.

Amante de la literatura y la escritura / Foto: Cortesía Fer Hernández

Para Fer Hernández, la intervención de esta pieza es un homenaje a la vida, a marchitarse y florecer, representa la dualidad, la luz y la sombra, la saturación, los vacíos, la felicidad y la tristeza. Es un recordatorio de todo eso que nos hace sentir vivos y que nos impulsa a levantarnos diario a hacer lo mejor que podemos. Ambos lados representan a las mujeres que luchan contra el cáncer; la fragilidad, la fuerza, las batallas, los momentos de luz, de reflexión y de lucha.

Joven, talentosa y llena de alegría por compartir su talento / Foto: Cortesía Fer Hernández

Un lado tiene una enredadera de flores en diferentes etapas, el otro tiene frases que se unen siempre con la palabra amor, para que el espectador la resignifique y cree sus propias frases con ésta. El amor es el eje de esta intervención, porque, en su sentir, cuando hacemos las cosas desde el amor, las situaciones resultan siempre en posibilidades maravillosas y esperanzadoras.

Participar con Cruz Rosa la ha llenado de satisfacción / Foto: Cortesía Fer Hernández

+ de Fer Hernández

Estudió Letras Hispánicas, así que es amante de la lectura y escritura. Edita textos, pero además le gusta ilustrar.

Ha publicado textos e ilustraciones en algunas revistas electrónicas. En 2019 presentó su primer libro en la FIL, es un álbum ilustrado infantil llamado “Me doy cuenta”. Lo escribió e ilustró junto con su mejor amiga y también voluntaria de este proyecto de Cruz Rosa, Julieta Alvarado. Este es el tercer mural que hace y se siente muy agradecida de que Cruz Rosa le haya dado la oportunidad de colaborar. Espera en el futuro seguir mezclando todo lo que le gusta en proyectos como este.

Combina la escritura con ilustraciones / Foto: Cortesía Fer Hernández

¿Cómo te has sentido al colaborar?

“Ser voluntaria de Cruz Rosa es algo que me llena de gratitud, disfruto mucho poder prestar mis manos para visibilizar la lucha de estas mujeres guerreras, en cada encuentro que he tenido con ellas me voy con el corazón lleno de experiencias que me inspiran a dar lo mejor de mí como artista y como persona. Disfruté muchísimo el proceso; conocer a tantos artistas tan buenos, intercambiar ideas, hacer murales colaborativos pero sobre todo, ver que a las pacientes les gusta lo que representamos. Me emociona que este proyecto esté teniendo impacto entre la gente, ojalá funcione para concientizar la lucha contra el cáncer de mama, este mes y todo el año. Siempre hay alguna forma de ayudar, ya sea con dinero, con comida o ropa en especie, como voluntarios o con nuestro tiempo, en la casa rosa siempre tienen las puertas y el corazón abierto para todos los que quieran ayudar”.

Cada detalle tiene un significado / Foto: Cortesía Fer Hernández

¿Qué proyectos realizas actualmente?

“Estoy trabajando en unas ilustraciones para el stand de la FIL de la Editorial Universidad de Guadalajara y escribiendo mi segundo libro”.

Artista: Fer Hernández.

Título de la Obra: Marchitarse y florecer.

Pieza de Intervención: Calavera.

Ubicación de la pieza: Conjunto Santander de Artes Escénicas.

