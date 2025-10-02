El cáncer de piel es una de las enfermedades más comunes a nivel mundial, y aunque suele asociarse con áreas como el rostro, brazos o piernas, el cuero cabelludo también es altamente vulnerable. De hecho, al estar constantemente expuesto al sol y en muchos casos sin la protección adecuada, se convierte en una de las zonas donde los tumores pueden pasar desapercibidos por más tiempo.La radiación ultravioleta (UV) es la principal causa del cáncer de piel en el cuero cabelludo, sobre todo en personas con cabello escaso o calvicie. Otros factores que incrementan el riesgo son:Realiza autoexploraciones frente al espejo o pide a alguien de confianza que observe si aparecen manchas, costras, lunares o lesiones que no cicatrizan en el cuero cabelludo. Acude al dermatólogo al menos una vez al año para una revisión completa de la piel.El cuero cabelludo sin cabello está directamente expuesto al sol, por lo que requiere el mismo nivel de protección que el rostro.El cáncer de cuero cabelludo puede ser tan agresivo como cualquier otro tipo de cáncer de piel, pero con prevención, protección solar y revisiones médicas es posible reducir considerablemente los riesgos. Cuidar esta zona es esencial para mantener la salud integral de la piel.BB