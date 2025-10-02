El cáncer de piel es una de las enfermedades más comunes a nivel mundial, y aunque suele asociarse con áreas como el rostro, brazos o piernas, el cuero cabelludo también es altamente vulnerable. De hecho, al estar constantemente expuesto al sol y en muchos casos sin la protección adecuada, se convierte en una de las zonas donde los tumores pueden pasar desapercibidos por más tiempo.

Factores de riesgo

La radiación ultravioleta (UV) es la principal causa del cáncer de piel en el cuero cabelludo, sobre todo en personas con cabello escaso o calvicie. Otros factores que incrementan el riesgo son:

Antecedentes familiares de cáncer de piel.

Piel clara y sensibilidad a las quemaduras solares.

Exposición prolongada y frecuente al sol sin protección.

Edad avanzada.

Medidas de prevención

La buena noticia es que gran parte de los casos puede prevenirse con hábitos sencillos y efectivos:

Protección solar diaria

Usa protector solar de amplio espectro (FPS 30 o más) en el cuero cabelludo, sobre todo si tienes entradas pronunciadas o poca densidad de cabello.

Existen presentaciones en spray o polvo especialmente diseñadas para el cabello y cuero cabelludo.

CANVA

Uso de accesorios

Sombreros de ala ancha o gorras con filtro UV son una barrera muy eficaz contra la radiación.

Evitar horas de máxima radiación

Entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, el sol es más intenso. Reducir la exposición en ese horario disminuye el riesgo.

Realiza autoexploraciones frente al espejo o pide a alguien de confianza que observe si aparecen manchas, costras, lunares o lesiones que no cicatrizan en el cuero cabelludo. Acude al dermatólogo al menos una vez al año para una revisión completa de la piel.

Cuidado especial en personas con calvicie

El cuero cabelludo sin cabello está directamente expuesto al sol, por lo que requiere el mismo nivel de protección que el rostro.

Señales de alerta

Detectar a tiempo es vital. Algunos signos que deben motivar una consulta médica son:

Bultos o protuberancias que crecen rápidamente.

Manchas o úlceras que sangran con facilidad.

Costras que no sanan después de varias semanas.

Cambios en lunares o marcas ya existentes.

CANVA

El cáncer de cuero cabelludo puede ser tan agresivo como cualquier otro tipo de cáncer de piel, pero con prevención, protección solar y revisiones médicas es posible reducir considerablemente los riesgos . Cuidar esta zona es esencial para mantener la salud integral de la piel.

BB