Pintando de rosa la ciudad: Carlos Torreblanca

En el camellón de Montevideo y Pablo Neruda está ubicada la Paloma, que en el proyecto de Pintando de rosa la ciudad -una iniciativa de Cruz Rosa y el artista Álvaro Cuevas- fue intervenida esta pieza por el artista Carlos Torreblanca.

Pintor tapatío de carrera prometedora, incursionó en la escena plástica de Guadalajara. Se caracteriza por una atención al detalle y colores vivos. En el 2015 le es otorgada una beca para el taller Bali Illustration Workshop, impartido por varios mentores de renombre en ámbito de la ilustración como Karla Ortíz, Rudy Siswanto y Kim Lim.

Su combinación entre arte plástica e ilustración digital lo ha llevado a elaborar etiquetas para cervezas artesanales y otras bebidas artesanales. Carlos Torreblanca ha participado en exposiciones colectivas como la edición de Atypico 2018, un escaparate para mostrar cómo el arte y la cerveza se combinan en un mismo espacio.

Satisfecho de mostrar su trabajo / Foto: Cortesía Carlos Torreblanca

Ha participado activamente como miembro de la galería Aimee Yañez tanto en exposiciones colectivas como en subastas de arte. Su obra ha sido parte de eventos colectivos de difusión de arte organizados por la galería de Álvaro Cuevas.

La disciplina que ejerce en su trabajo se nota en el logro de su obra, conjugando diferentes corrientes, ciencia ficción, simbolismos, realidad con un toque cómic. Su trabajo es prolijo, con una amplia gama de colores sólidos. Sus técnicas van desde digital hasta acuarela, destacando su trabajo de animales con tinta y acuarela.

El mes de octubre es el mes de la prevención del cáncer de mama y Carlos, dándole fuerza al tema, se inspiró en Betty, a quien le encantaba el mar. Nos cuenta que él y su esposa conocieron a Betty, una amiga de ellos que falleció hace un par de años, ya que ni la libró la batalla contra el cáncer de mama.

Durante el proceso de la obra / Especial: Cortesía Carlos Torreblanca

Fieles a su recuerdo se preguntaron qué le habría gustado a Betty y qué estuviera pintando para que la tranquilizara un poco de esta enfermedad. Ella pasó sus últimos meses de viajando de playa en playa, su lugar favorito, mientras que se recostaba, leía y disfrutaba del mar. Fue precisamente así como quisieron recordarla y en su honor plasmó Carlos Torreblanca este diseño.

Betty, a quien tanto le gustaba el mar, es parte de esta historia / Foto: Cortesía Carlos Torreblanca

Con esta experiencia personal se basó este artista para intervenir la pieza, un mar inmóvil de tranquilidad, en especial para personas que están viviendo la misma situación que Betty y que les encanta el mar.

¿Cómo te sentiste al intervenir esta pieza?

"Desde el día que me dijeron el proyecto comencé muy emocionado y a su vez con un poco de nervios pues es mi primera vez que pinto algo así de grande como una escultura, pero me encanta el reto que presentó la pieza. Ya cuando empecé a pintar en compañía de las pacientes de Cruz Roja fue cuando todo el trabajo previo empezó a cobrar sentido y propósito. La respuesta emocional que he recibido de parte del publico a sido muy grata y me da gusto y felicidad que el mensaje de la pieza tenga una resonancia emocional".

¿Cuáles son los proyectos que tienes actualmente?

"Siento que mi trayectoria como artista no ha sido muy larga y mi proyecto actual va a enfocado a difundirse más como artista y aprovechar las oportunidades que se me presenten. Tengo el proyecto de hacer mi exposición individual que quedó parado en el 2020 y un proyecto de playeras y galería virtual que también está en pausa".

Artista: Carlos Torreblanca.

Título de la obra: A Betty le encantaba el mar.

Pieza de Intervención: Paloma.

Ubicación de la pieza: Camellón de Montevideo y Pablo Neruda.

Síguelo en: @torreblanca.art

