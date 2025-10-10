En muchas cocinas, la sal no solo se usa para sazonar los alimentos, sino también como un poderoso aliado en la limpieza del hogar. Lavar los platos con sal es un truco tradicional que ha pasado de generación en generación gracias a sus múltiples beneficios, tanto para eliminar residuos difíciles como para desinfectar de manera natural. Aunque parezca un método poco común, añadir sal al proceso de lavado puede mejorar la higiene y el brillo de tu vajilla.

A continuación, te explicamos para qué sirve y por qué cada vez más personas recurren a este sencillo método.

1.- Elimina la grasa con facilidad

La sal tiene una textura ligeramente abrasiva que ayuda a remover la grasa y los restos de comida pegados sin necesidad de usar productos agresivos. Al frotar un poco de sal sobre los platos, ollas o sartenes, se logra desprender la suciedad sin rayar las superficies. Si la mezclas con unas gotas de limón o vinagre, el efecto desengrasante será aún más potente.

2.- Desinfecta de forma natural

Gracias a sus propiedades antibacterianas, la sal ayuda a eliminar microorganismos y malos olores que pueden quedar en los utensilios de cocina. Este efecto es especialmente útil cuando se lavan tablas de cortar, cucharas de madera o recipientes que han estado en contacto con carne o pescado crudo.

3.- Neutraliza los olores persistentes

Después de cocinar alimentos con olores fuertes, como ajo, cebolla o pescado, los utensilios pueden conservar ese aroma desagradable. Lavar con sal ayuda a absorber y neutralizar los malos olores, dejando un olor fresco y natural en los platos y esponjas.

4.- Devuelve el brillo a metales y vidrios

Si tus vasos o cubiertos lucen opacos, la sal puede ser la solución. Al combinarla con agua tibia, actúa como un limpiador suave que devuelve el brillo a piezas de vidrio, acero inoxidable o cobre. Solo basta con dejar los utensilios en remojo unos minutos y luego enjuagarlos bien.

5.- Cuida el medio ambiente y tu piel

A diferencia de muchos detergentes industriales, la sal es un producto natural, económico y libre de químicos agresivos. Su uso reduce el impacto ambiental y también protege tus manos de irritaciones causadas por jabones muy concentrados o con fragancias sintéticas.

Cómo usar la sal para lavar los platos

Agrega dos cucharadas de sal al agua caliente del lavado.

Usa una esponja o trapo húmedo para frotar los utensilios con movimientos circulares.

Si la grasa es muy resistente, mezcla sal con limón o bicarbonato.

Enjuaga bien con agua limpia y seca los platos antes de guardarlos.

Un truco antiguo que sigue funcionando

Lavar los platos con sal no solo es una técnica efectiva, sino también una forma económica y ecológica de mantener la cocina impecable. Este remedio casero demuestra que los métodos tradicionales, cuando se aplican correctamente, pueden ser tan eficaces como los productos modernos, con la ventaja de cuidar el medio ambiente y tu salud.

