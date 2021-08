Para viajar desde tu mesa

Recuerdo que fue hace aproximadamente siete años cuando asistí por primera vez a este nuevo concepto en Guadalajara de comida coreana. Como una fusión de varias culturas, en la que los baos, ramen, bbq, pollo frito, entre otros ricos platillos están presentes. Acababan de abrir y sus dueños, recuerdo a una joven que estaba siempre muy atenta, te daban la bienvenida y te llevaban a través de su carta para ver que era el platillo más óptimo para ti, de acuerdo a antojos y gustos. Con el tiempo aquel pequeño lugar de mesa comunal, en la esquina de Morelos y Francisco Rojas González, se remodeló un par de veces hasta decidir expandirse hace dos años a Mercado Andares y Pannarama. Con toda su oferta gastronómica que tanto gusta a mí y a mi familia, en especial a mis hijos.

Como siempre pidieron un festín como si fuera gratis. Para iniciar unos corn ribs $90 es un elote que cortan a lo largo, por en medio, en cuatro partes y la fríen por dos minutos, lo que hace que se doblen asemejando una costilla, lo sirven con una mayonesa de habanero y son la cosa más rica.

Seguimos con pajeon $120 es una crepa coreana, pero a diferencia de como las conocemos, ésta vienen en triángulos cual pizza (no de costra firme) y tiene arriba de su masa pedacitos de calamar, camarón, cebolla (en juliana y cocida), cebollín y zanahoria. Su textura es sumamente suave y su sabor ligero, denotas cada ingrediente por separado, es un gran platillo. Vienen ocho pedacitos de este cielo coreano.

El pollo frito $105 es un must, es sumamente crujiente y viene bañado con su salsa korean sweet chilli, ellos la nombran guchian, que es a base de ajo, pasta de chiles, aceite de ajonjolí y azúcar. No es picosa pero si spicy, el platillo tiene mucha personalidad y gran sabor, el pollo es jugosos y se adorna con un poco de almendra y cebollín.

El Rameyón $190 Kimchi cerdo es lo que comúnmente conocemos como un ramen (con caldo) tienen de camarón, tofu, costilla, portobello y cerdo, nosotros pedimos el de cerdo kimchi pero pedimos quitarle el kimchi ,que es esta col fermentada con chile que no nos hemos acostumbrado a comerla. El caldo es de sabor profundo, hecho con huesos de res, pollo y cerdo, lleva polvo de chile guajillo y una pasta al dente. El cerdo viene en presentación de panceta en rebanadas delgadas, y parece que fue puesto un momento a la plancha. Tiene esa mitad de huevo cocido a muy baja temperatura que al llegar el plato a tu mesa se ver espectacular pero que de inmediato tienes que revolver todo para darle ese punch al sabor en cada bocado.

SSAM tiene muchos platillos más que he probado y que me gustan mucho, pero por cuestión de espacio sólo menciono algunos. Si no conoces vale mucho la pena, además que con sus tres sucursales, alguna puede quedarte cerca.

¡Sé feliz!

Toma nota

SSAM (Restaurante PANNARAMA)

D. Av. de las Américas 1254, Country Club, Guadalajara, Jal.

H. 1:30 PM a 11:00 PM.

T. 3316531141.

Comida: * * * * *

Lugar: * * * * *

Ambiente: * * * * *

