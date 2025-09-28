Domingo, 28 de Septiembre 2025

¿Cómo afecta el otoño al estado de ánimo?

El otoño puede influir en el sistema inmunológico, el estado de ánimo y los ciclos de descanso

Por: SUN .

¿Qué cambios físicos experimenta el cuerpo en otoño? ESPECIAL / CANVA

El inicio del otoño no solo transforma el paisaje y la temperatura, también provoca ajustes en el cuerpo humano.

De acuerdo con especialistas y el sitio de Acofarma, esta estación puede influir en el sistema inmunológico, el estado de ánimo y los ciclos de descanso, obligando al organismo a adaptarse a días más cortos y noches más largas.

¿Cómo afecta el otoño al estado de ánimo?

La reducción de la luz solar disminuye la serotonina y puede causar bajones emocionales, falta de motivación o incluso episodios de depresión estacional.

¿Qué cambios físicos experimenta el cuerpo en otoño?

Según el portal Acofarma, estas variaciones pueden repercutir en el estado físico y emocional de las personas, ocasionando ajustes en varios aspectos como:

  • Sueño y energía: al haber menos horas de sol, el cerebro produce más melatonina (hormona del sueño), lo que provoca cansancio o falta de energía durante el día.
  • Ánimo y emociones: la reducción de la serotonina, vinculada al bienestar, puede causar tristeza, irritabilidad o incluso episodios de depresión estacional.
  • Defensas inmunológicas: el sistema inmune se debilita con los cambios de temperatura, lo que incrementa la vulnerabilidad a gripes y resfriados.

  • Alimentación y apetito: el cuerpo busca consumir más calorías para mantener la energía frente al frío, lo que aumenta el deseo de comidas más densas.
  • Piel y humedad: la disminución de humedad en el ambiente favorece la resequedad de la piel y la sensación de tirantez.

Temas

  • otoño
  • estaciones del año
  • estado de ánimo

