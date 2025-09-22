Esto le sucede al cuerpo cuando comienza el otoño

El inicio del otoño no solo transforma el paisaje y la temperatura, también puede afectar al cuerpo humano. De acuerdo con especialistas y el sitio de Acofarma, esta estación puede influir en el sistema inmunológico, el estado de ánimo y los ciclos de descanso, obligando al organismo a adaptarse a días más cortos y noches más largas.Respecto a los cambios de ánimo, la reducción de la luz solar disminuye la serotonina y puede causar bajones emocionales, falta de motivación o incluso episodios de depresión estacional.Según el portal Acofarma, estas variaciones pueden repercutir en el estado físico y emocional de las personas, ocasionando ajustes en varios aspectos como:El otoño trae consigo una serie de transformaciones que van desde lo emocional hasta lo físico. Con hábitos saludables, una buena alimentación y la exposición a la luz natural, es posible contrarrestar los efectos negativos de la estación y aprovecharla como una oportunidad para fortalecer el bienestar.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL