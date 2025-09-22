Esto le sucede al cuerpo cuando comienza el otoño

El inicio del otoño no solo transforma el paisaje y la temperatura, también puede afectar al cuerpo humano. De acuerdo con especialistas y el sitio de Acofarma, esta estación puede influir en el sistema inmunológico, el estado de ánimo y los ciclos de descanso , obligando al organismo a adaptarse a días más cortos y noches más largas.

Respecto a los cambios de ánimo, la reducción de la luz solar disminuye la serotonina y puede causar bajones emocionales, falta de motivación o incluso episodios de depresión estacional.

¿Qué cambios físicos experimenta el cuerpo en otoño?

Según el portal Acofarma, estas variaciones pueden repercutir en el estado físico y emocional de las personas, ocasionando ajustes en varios aspectos como:

Sueño y energía: al haber menos horas de sol, el cerebro produce más melatonina (hormona del sueño), lo que provoca cansancio o falta de energía durante el día.

al haber menos horas de sol, el cerebro produce más melatonina (hormona del sueño), lo que provoca cansancio o falta de energía durante el día. Ánimo y emociones: la reducción de la serotonina, vinculada al bienestar, puede causar tristeza, irritabilidad o incluso episodios de depresión estacional.

Defensas inmunológicas: el sistema inmune se debilita con los cambios de temperatura, lo que incrementa la vulnerabilidad a gripes y resfriados.

el sistema inmune se debilita con los cambios de temperatura, lo que incrementa la vulnerabilidad a gripes y resfriados. Alimentación y apetito: el cuerpo busca consumir más calorías para mantener la energía frente al frío, lo que aumenta el deseo de comidas más densas.

el cuerpo busca consumir más calorías para mantener la energía frente al frío, lo que aumenta el deseo de comidas más densas. Piel y humedad: la disminución de humedad en el ambiente favorece la resequedad de la piel y la sensación de tirantez.

El otoño trae consigo una serie de transformaciones que van desde lo emocional hasta lo físico. Con hábitos saludables, una buena alimentación y la exposición a la luz natural, es posible contrarrestar los efectos negativos de la estación y aprovecharla como una oportunidad para fortalecer el bienestar.

