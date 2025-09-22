¿Cómo atraer colibríes de forma natural a tu jardín?

En el sitio web "Pennsylvania Horticultural Society", se menciona el tipo de flores adecuadas para colocar en los jardines si se desea atraer a los colibríes y brindarles un lugar seguro para alimentarse e incluso para habitar.Si quieres atraer colibríes, estas son las flores que debes de colocar:Bignonia capreolata 'Dragon Lady': es una enredadera semiperenne, que contiene flores tubulares de color rojo anaranjado y se da principios de mayo, lo que la convierte en una excelente fuente de alimento inicial para los colibríes que regresan.Carolina Jessamine (Gelsemium sempervirens 'Margarita'): otra enredadera trepadora que crece a pleno sol, está cubierta de muchas flores tubulares de color amarillo brillante desde abril hasta mayo.RedBuckeye (Aesculus pavia ): este es un árbol que contiene una flor de racimos verticales de color rojo brillante, que prosperan tanto en el sol como en la sombra.Aquilegia canadensis (Aquilegia canadensis ): esta planta contiene pétalos rojos reflejados y un centro amarillo.Si también quieres que los colibríes encuentren un hábitat en tu jardín, estos son algunos de los arbustos y enredaderas que debes tener:*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV