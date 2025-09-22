¿Cómo atraer colibríes de forma natural a tu jardín?

En el sitio web "Pennsylvania Horticultural Society", se menciona el tipo de flores adecuadas para colocar en los jardines si se desea atraer a los colibríes y brindarles un lugar seguro para alimentarse e incluso para habitar.

Si quieres atraer colibríes, estas son las flores que debes de colocar:

Bignonia capreolata 'Dragon Lady': es una enredadera semiperenne, que contiene flores tubulares de color rojo anaranjado y se da principios de mayo, lo que la convierte en una excelente fuente de alimento inicial para los colibríes que regresan.

Carolina Jessamine (Gelsemium sempervirens 'Margarita'): otra enredadera trepadora que crece a pleno sol, está cubierta de muchas flores tubulares de color amarillo brillante desde abril hasta mayo.

RedBuckeye (Aesculus pavia ): este es un árbol que contiene una flor de racimos verticales de color rojo brillante, que prosperan tanto en el sol como en la sombra.

Aquilegia canadensis (Aquilegia canadensis ): esta planta contiene pétalos rojos reflejados y un centro amarillo.

Estas son algunas plantas que también atraen a los colibríes:

Bálsamo de abeja (Monarda didyma 'Jacob Cline'): una planta de rápida propagación que se da a mediados de verano contiene flores rojas tubulares,crecen hasta 4-5 pies de alto, el bálsamo de abeja no solo es el favorito de los colibríes, sino que también es resistente a los ciervos.

Flor Cardenal (Lobelia cardinalis): esta planta florece en verano con espigas de flores rojas, prospera en suelos húmedos y saturados.

Spigelia marilandica (Indian Pink): esta planta presenta flores tubulares de color rojo brillante con puntas amarillas curvadas, perfectas para pleno sol o sombra.

Algodoncillo mariposa (Asclepias tuberosa): esta planta atrae tanto a los colibríes como a las mariposas monarca por sus llamativas flores de color naranja.

Si también quieres que los colibríes encuentren un hábitat en tu jardín, estos son algunos de los arbustos y enredaderas que debes tener:

Madreselva sureña (Diervilla sessilifolia): es un arbusto que tiene flores amarillas tubulares.

Azaleas de llama (Rhododendron austrinum): florece de mayo a junio con fragantes flores de color naranja y amarillo.

Azalea de hojas de ciruelo (Rhododendron prunifolium): florece a fines del verano con flores anaranjadas y rojas.

