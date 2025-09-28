Alimentos que fortalecen tu sistema inmune esta temporada

Si bien no existe una fórmula mágica para potenciar el sistema inmunológico, adoptar hábitos saludables puede contribuir a su óptimo funcionamiento. El manejo del estrés, la actividad física regular y un sueño adecuado son factores clave para mantener nuestro sistema de defensa en buen estado.

Sin embargo, una alimentación completa y equilibrada, rica en frutas, verduras y otros nutrientes esenciales, es fundamental.

Aquí te compartimos algunos alimentos de temporada que fortalecen tu sistema inmune:

Guayaba

Tanto la fruta como las hojas, destacan por sus múltiples beneficios para la salud que las han convertido en un ingrediente clave en diversas culturas. La vitamina C presente en la guayaba es un nutriente esencial para modular el sistema inmunológico, protegiéndonos de enfermedades. Además, sus antioxidantes ayudan a combatir los radicales libres, que dañan las células y contribuyen al envejecimiento prematuro.

Mandarina

La vitamina C presente en las mandarinas puede ayudar a proteger el sistema inmunológico al actuar sobre los linfocitos T, un tipo de glóbulo blanco que ayuda a mantener un nivel saludable de estas células y proteger al cuerpo de las infecciones. También, reduce la inflamación, que es un componente clave de la respuesta inmune.

Betabel

El color rojo del betabel se debe a un compuesto llamado betanina que ha demostrado tener potentes propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Estas propiedades pueden ayudar a mejorar la función del sistema inmunológico al reducir el estrés oxidativo y la inflamación en el cuerpo. Además de la betanina, el betabel es rico en vitamina C, folatos y potasio.

Zapote negro

El zapote es una fruta mexicana cargada de compuestos fenólicos con actividad antioxidante y nutrientes relacionados con el buen funcionamiento del sistema inmunológico como la vitamina C y E. También es muy rica en fibra que favorece la microbiota intestinal. Tres cuartas partes de las células que conforman el sistema inmunológico se encuentran en la microbiota intestinal. Para mantener una microbiota saludable, es necesario incluir alimentos ricos en fibra.

